Deutlicher als keiner der Berichte des Weltklimarats zuvor zeigt der neue Teilbericht auf, was der Klimawandel konkret für die Menschen und die Gesellschaften bedeutet. Mit jedem Zehntel Grad mehr, um das sich die Erde erhitzt, werden solche Auswirkungen heftiger, wird das menschliche Leid größer - und die Kosten höher, die zur Reparatur der Schäden aufgewendet werden müssen. Entschiedener Klimaschutz in den kommenden Jahren bedeutet deshalb, hohe Kosten in Zukunft zu vermeiden. Es darf deshalb nicht passieren, dass finanzielle Mittel für den Kampf gegen die Klimakrise nun zurückgehalten werden, weil die militärische Aufrüstung jetzt Vorrang hat.



