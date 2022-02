Im Bereich Prüfmuster tätiges Unternehmen stärkt seine Präsenz in der Europäischen Union

Myonex, ein im Bereich Prüfmuster weltweit führendes Unternehmen, gibt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit den Inhabern der Hubertus Apotheke am Salzufer ("Hubertus") in Berlin über die Übernahme des Prüfmuster- und Arzneimittelgroßhandelsgeschäfts bekannt. Myonex und die Inhaber von Hubertus haben überdies eine Kooperationsvereinbarung darüber geschlossen, dass das verbleibende Apothekengeschäft von Hubertus dezentrale klinische Prüfungen (Decentralised Clinical Trials, DCTs) unterstützen soll. Der Vollzug der Übernahme wird nach der behördlichen Zustimmung voraussichtlich in den kommenden Monaten erfolgen.

"Myonex hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet. Diese Vereinbarungen erweitern die Kapazitäten von Myonex im Bereich Klinikmusterverpackung und -vertrieb in der Europäischen Union. Myonex wird dadurch besser in der Lage sein, dezentralisierte klinische Studien zu unterstützen, einschließlich des direkten Versands an Patienten. Überdies wird Myonex die direkten Beschaffungsoptionen für die klinischen Studien unserer Kunden in der Zeit nach dem Brexit ausdehnen können", sagte James Lovett, Chief Executive Officer bei Myonex.

"Das neue Unternehmen wird unter dem Namen Myonex GmbH firmieren. Wir freuen uns, unsere Aktivitäten weiterhin auf alle Phasen klinischer Studien zu fokussieren, einschließlich Verpackung, Distribution sowie die direkte Abgabe von Prüfmuster an Patienten", sagte Dr. Markus Vogt, Vice President, Clinical Trial Packaging and Distribution, Myonex, der für den neuen Betriebszweig von Myonex zuständig sein wird. Dr. Markus Vogt und Dr. Stefan Dittmann werden nach dem erfolgreichen Vollzug der Übernahme für die Betriebstätigkeiten in Berlin verantwortlich sein.

Myonex und Hubertus starteten beide vor mehr als 30 Jahren als Apotheken und genießen mit ihren ähnlichen Kulturen einen guten Ruf für maßgeschneiderte Lösungen und zuverlässigen Service mit starkem Schwerpunkt auf Menschen und Qualität.

"Wir fühlen uns geehrt, dass die Inhaber der Hubertus Apotheke und des klinischen Prüfmustergeschäfts, Bernd und Christiane Drevenstedt, uns das Unternehmen anvertrauen, das sie aufgebaut haben", sagte Michael Cohen, Executive Chairman von Myonex. Bernd Drevenstedt wird bei Bedarf als Qualified Person für die Herstellungsaktivitäten in Berlin zur Verfügung stehen. Hubertus wird sein Apothekengeschäft weiterführen und die Myonex GmbH und die Hubertus Apotheke werden im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eng zusammenarbeiten, um den Versand direkt an die Patienten (Direct to Patient, DtP) und weitere Dienstleistungen für den Prüfmusterbedarf ihrer Kunden zu ermöglichen.

"Ich freue mich, dass mit Myonex ein Unternehmen, das unsere Werte teilt und ebenfalls in Familienbesitz ist, die tolle Arbeit fortsetzen wird, die wir als Hubertus vor 30 Jahren im Prüfmuster- und Großhandelsgeschäft begonnen haben. Und sehr gerne werde ich Myonex in Deutschland als strategischer Partner künftig begleiten", sagte Bernd Drevenstedt.

Über Myonex

Myonex ist ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für klinische Studien. In den vergangenen 35 Jahren hat das Unternehmen sein Portfolio erweitert und bietet nun ein einzigartiges Dienstleistungsspektrum für Prüfmuster unter einem Dach an. Myonex bietet eine durchgängige Suite flexibler, maßgeschneiderter Lösungen für Beschaffung und Lieferung, Verpackung und Etikettierung sowie Vertriebsoptionen zur Unterstützung herkömmlicher, dezentraler und hybrider klinischer Studien, darunter eine Lösung für CTRx-Apothekenleistungen, die alle darauf abzielen, die Zeit und Kosten für klinische Studien zu senken. Erfahren Sie mehr unter www.myonex.com.

