Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn leichter geschlossen, konnte sich aber bis Handelsschluss noch deutlich von seinem Tagestief erholen. Hierbei half die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Bei den Einzelwerten setzte sich der Absturz der Gazprom-Aktie fort. Geradezu elektrisiert reagierten dagegen die Aktien von Rheinmetall, Thyssenkrupp und Hensoldt auf die Pläne der Bundesregierung für ein Bundeswehr-Sondervermögens über 100 Mrd. Euro.Die deutschen Aktien haben nach der Eskalation am Wochenende in der ...

