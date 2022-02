The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.02.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2022

.

ISIN Name

BMG475671050 IHS MARKIT LTD DL -,01

BMG7997W1029 SEADRILL 2021 LTD O.N.

CA73044W1041 POET TECHS INC.

CH0248531110 VTB CAPITAL 14/24 FLR MTN

DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N.

GB00B02RFS12 SAREUM HLDGS LS-,00025

US0076243072 ADVAXIS INC. DL-,01

US16948F1075 CHINA XD PLAST. DL -,0001

US36829G1076 GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016

US46630Q2021 VTB BK GDR REG.S/1 RL-,01

US67812M2070 ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01

US74584P2020 PULMATRIX INC. DL-,0001

US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3

VGG290991014 EPH EUROPEAN PROP. HLDGS.

XS0559915961 VEB FINANCE 10/25MTN REGS

XS0800817073 VEB FINANCE 12/22MTN REGS

XS0810596832 VTB EURASIA 12/UND. REGS

XS0842078536 VTB CAPITAL 12/22 MTNREGS

XS0848530977 SB CAPITAL 12/22 MTN REGS

XS0861981180 ROSNEFT INT.FIN.12/22REGS

XS0893212398 VEB FINANCE 13/23 MTN

XS0935311240 SB CAPITAL 13/23 MTN REGS

XS0979891925 RSHB CAPITAL 13/23 REGS

XS0993162683 VEB FINANCE 13/23MTN REGS

