In der vergangenen woche zeigten sich einige westliche Nationen noch vergleichsweise zögerlich bei Sanktionen als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine. Am Wochenende gab es aber unter anderem in Deutschland eine 180-Grad-Wende und im Resultat die mittlerweile dritte Sanktionsrunde. Die hat es in sich.Durchringen konnte die Politik sich unter anderem dazu, einige russische Banken nun doch noch aus dem Swift-Zahlungssystem auszuschließen. Welche genau, wirde bisher nicht näher kommuniziert. Es ist aber davon auszugehen, dass die Sberbank (RU0009029540) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...