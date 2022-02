SAN DIEGO, Kalifornien (USA) und BASEL (Schweiz), Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bright Peak Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das Zytokin-Immuntherapien der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass es Dr. Leena Gandhi, MD, in seinen Vorstand berufen hat. Dr. Gandhi ist eine angesehene Medizinerin und Wissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Krebsimmuntherapie und der Frühphase der Arzneimittelentwicklung und fungiert derzeit als Direktorin des Clinical Center for Cancer Therapeutic Innovation am Dana-Farber Cancer Institute (DFCI).



"Es ist mir eine Freude, Dr. Gandhi im Vorstand willkommen zu heißen. Sie ist eine renommierte Immunonkologin und weithin als klinische Forscherin für ihre Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung wichtiger medizinischer Durchbrüche für Patienten anerkannt", so Fredrik Wiklund, President und CEO von Bright Peak Therapeutics. "Ihre klinischen Erkenntnisse und ihre Entwicklungserfahrung werden für Bright Peak sehr wertvoll sein, während wir unser aufstrebendes Produktportfolio weiter vorantreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr."

"Ich freue mich, Bright Peak als Vorstandsmitglied beizutreten, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Direktorinnen und Direktoren sowie der Geschäftsleitung des Unternehmens, um zur Mission von Bright Peak beizutragen, Patienten innovative Zytokin-Immuntherapien zur Verfügung zu stellen", so Dr. Gandhi.

Dr. Leena Gandhi erhielt ihren Ph.D. von der University of California, Berkeley und ihren MD von der New York University, bevor sie eine postgraduale Ausbildung am Massachusetts General Hospital und am Dana-Farber Cancer Institute in Boston absolvierte. Sie war Thorax-Onkologin und arbeitete in der Frühphase der Arzneimittelentwicklung am DFCI, bis sie 2016 an das NYU Perlmutter Cancer Center wechselte, wo sie als Direktorin für thorakale medizinische Onkologie tätig war. Sie hat ihre Forschung auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Biomarker für die Auswahl bei Lungenkrebs konzentriert, mit besonderem Schwerpunkt auf der Immunonkologie. Sie leitete zulassungsrelevante Studien, die den Nutzen von PDL1 als Biomarker für die Wirksamkeit von Anti-PD1-Wirkstoffen bei Lungenkrebs demonstrierten, sowie Studien, die den Wert der Kombination von Immuntherapie und Chemotherapie bei der Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs aufzeigten. Sie war Vizepräsidentin des Bereichs Immuno-Oncology Development bei Eli Lilly und leitete die Entwicklung neuartiger immunonkologischer Wirkstoffe für verschiedene Krebsarten. 2020 kehrte sie als Direktorin des Center for Cancer Therapeutic Innovation, einem integrierten klinischen/translationalen Forschungszentrum, das spezialisierte Krebsexpertise zusammenbringt, um innovative klinische Studien der Frühphase für verschiedene bösartige Erkrankungen zu entwickeln und durchzuführen, zum DFCI zurück.

Über Bright Peak Therapeutics

Bright Peak ist ein in Privatbesitz befindliches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in San Diego, USA, und Basel, Schweiz, das sich der Entwicklung von Zytokin-Immuntherapien der nächsten Generation für die Behandlung von Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Bright Peak leistet Pionierarbeit bei einer neuartigen Technologie zur chemischen Synthese und Konjugation erweiterter Zytokine an eine Vielzahl von Molekülen, wie z. B. monoklonale Antikörper, wodurch eine neue Klasse von "Bright Peak-Immunzytokinen" entsteht. Bright Peak wird von einem Konsortium führender Investoren im Gesundheitsbereich finanziert.