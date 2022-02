Die Veranstaltung wird die weltweiten Elektrifizierungsbestrebungen aufzeigen und Hauptredner aus dem Bereich der industriellen Elektrifizierung vorstellen

Die ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung, gibt den Start der Konferenz "The Future of Electrification" ("Die Zukunft der Elektrifizierung") bekannt. Es handelt sich um die erste virtuelle Bildungsveranstaltung des Unternehmens und wird vom 5. bis 7. April 2022 stattfinden.

"The Future of Electrification" bringt Konstruktions- und F&E-Ingenieure, Produktmanager, Akademiker und Führungskräfte zusammen, um Markttrends, neue Technologien, Best Practices, praxisbezogene Herausforderungen und Chancen der industriellen Elektrifizierung kennenzulernen und zu diskutieren.

Ziel der Veranstaltung ist es, über technische und zukunftsweisende Diskussionen, Präsentationen und Networking-Events Kontakte zu knüpfen, die Zusammenarbeit zu verbessern und die weltweite Elektrifizierung voranzutreiben.

"Die ZAPI GROUP ist ein Vorreiter bei der Entwicklung und Herstellung von Elektrifizierungskomponenten und treibt den weltweiten Trend zur Elektrifizierung industrieller Anwendungen voran. Damit helfen wir unseren Kunden, die sich ändernden Anforderungen zu erfüllen", sagte Claes Avasjo, Executive Director der ZAPI GROUP. "Wir freuen uns auf die erste "Future of Electrification 2022" eine Veranstaltung, bei der unsere Kunden, Partner und Innovationskräfte aus dem Bereich der Elektrifizierung zusammenkommen, um gemeinsam Anwendungen zu konzipieren und zu entwickeln, die den Übergang in eine vollelektrische Zukunft unterstützen."

Die folgenden Hauptredner für die Konferenz, die führende und innovative Unternehmen in diesem Bereich repräsentieren, haben bereits zugesagt und weitere werden folgen:

Saul Griffith , Ingenieur, Erfinder, Unternehmer, MacArthur "genius grant"-Empfänger und Autor von "Electrify An Optimist's Playbook for our Clean Energy Future".

, Ingenieur, Erfinder, Unternehmer, MacArthur "genius grant"-Empfänger und Autor von "Electrify An Optimist's Playbook for our Clean Energy Future". Jonathan Dawley , Präsident und CEO der KION North America Corporation

, Präsident und CEO der KION North America Corporation Tom Nguyen , VP für Business Development, Inventus Power

, VP für Business Development, Inventus Power Matt Zaremba , Direktor für Produktstrategie, TSV (EZGO)

, Direktor für Produktstrategie, TSV (EZGO) Dr. Nicola Tomatis, CEO von BlueBotics

Die kuratierte Veranstaltung bietet eine Kombination aus aufgezeichneten Vorträgen und Live-Präsentationen, Frage- und Antwortrunden, Podiumsdiskussionen und virtuellem Networking. Alle Präsentationen werden auch nach der Veranstaltung für die Teilnehmer verfügbar sein. Die Teilnahme an dieser Eröffnungsveranstaltung ist kostenlos, aber Sie müssen sich über die virtuelle Veranstaltungsplattform von Accelevents anmelden.

Um sich für die Future of Electrification 2022 anzumelden, besuchen Sie bitte: www.futureofelectrification.org

Über die ZAPI GROUP

Die ZAPI GROUP gestaltet den Übergang zu einer vollelektrischen Zukunft mit einem hochintegrierten Produktportfolio, das Antriebssteuerungen, Elektromotoren, Hochfrequenz-Batterieladegeräte und autonome Navigationssoftware für den Einsatz in Elektro- und Hybridfahrzeugen umfasst.

Als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Elektrifizierung mit umfangreicher Systemerfahrung, führenden Innovationen und dem Bestreben, den Erfolg der Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 600 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.zapigroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220228005215/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

AnnMarie Carson, Communiqué PR

Telefon: (206) 282 4923

ZapiGroupPR@communiquepr.com