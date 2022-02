München (ots) -Packendes Finish der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, die beim 84:80-Erfolg gegen Israel erneut alle Kraft in das 4. Viertel packen muss, um die Partie noch zu drehen. Deutschland übernimmt damit mit 7 Punkten die Tabellenführung in der erste WM-Qualifikationsphase. "Es war ein großartiger Sieg", bilanzierte Bundestrainer Gordon Herbert mit dem 3. Erfolg in seinem 4. Spiel. "Es war wie im 1. Spiel: wir hatten unsere Probleme. Aber wir wussten, dass wir im Kollektiv kämpfen müssen, dass wir unsere Chancen kriegen, um zu gewinnen", meinte Kapitän Robin Benzing: "Die Jungs haben im letzten Viertel einen Super-Job gemacht." Christian Sengfelder feierte Geburtstag und würdigte den 2. Erfolg gegen Israel auch als Sieg des Kollektivs: "Wir haben einen guten Charakter im Team, sehr, sehr gute Typen. Wir mögen es, miteinander zu spielen." DBB-Präsident Ingo Weiss meinte in der Halbzeit beim Stand von 39:34 für Deutschland mehrdeutig: "Es war für mich eine richtige Freude zu sehen, wie die Jungs wieder Bock haben in der Nationalmannschaft."Nachfolgend die Stimmen zum WM-Quali-Spiel Deutschland gegen Israel - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.

Stimmen: Deutschland - Israel 84:80Bundestrainer Gordon Herbert hatte vor dem Spiel auf die harte und kämpferische Spielweise der Israelis erneut hingewiesen. Deshalb war's lange Zeit ein Spiel auf der Kippe. Zu den kurzfristigen Verstärkungen durch Maodo Lo und Johannes Thiemann von ALBA Berlin sagte Herbert: "Sie geben uns mehr Qualität, haben viel Erfahrung. Aber das wichtigste ist: sie wollen für die Nationalmannschaft spielen, seit Jahren. Das ist gut für uns!" Lo absolvierte sein 68. Länderspiel, war mit Johannes Thiemann sein 54. Thiemanns Halbzeit-Analyse bei einer deutschen 39:34-Führung: "Fünf Punkte Vorsprung ist ok, wir hätten es besser machen können." Seine Empfehlung für die 2. Hälfte: "Vorne ins Laufen kommen."Klappte zunächst nicht ganz: Israel drehte die Partie im 3. Viertel. "Da waren wir in der Defense, in der "Transition" schlecht, haben nicht gut getroffen", bilanzierte Gordon Herbert und erklärte weiter: "Wir haben im letzten Viertel angefangen, gutes Basketball zu spielen. Wir sind mehrfach gestrauchelt im Spiel, insbesondere in der Defense, aber in den letzten 5, 6 Minuten haben wir einen guten Rhythmus gefunden."Gordon Herberts Gesamteindruck: "Das Team hat sich gut gezeigt. Es war ein großartiger Sieg."Kapitän Robin Benzing blieb in der 2. Halbzeit lange draußen, um im Schluss-Viertel aufzutrumpfen: "Das 1. Spiel in Israel war schon eine sehr, sehr harte Nummer für uns. Da ist wirklich eine sehr gute Mannschaft. Es war wie im 1. Spiel: wir hatten unsere Probleme. Aber wir wussten, dass wir im Kollektiv kämpfen müssen, dass wir unsere Chancen kriegen, um zu gewinnen. Die Jungs haben im letzten Viertel einen Super-Job gemacht, das war ein toller Sieg."Für Benzing ist Basketball dennoch aktuell nur "Nebensache. Wir müssen unseren Job machen. Aber unsere Gedanken sind bei den Leuten in der Ukraine."Christan Sengfelder feierte seinen 27. Geburtstag, ein schönes Geschenk? "Absolut, ich bin sehr happy gerade." Sengfelders Analyse: "Wir haben die ersten 3 Viertel mit zu wenig Energie gespielt. Am Ende haben wir noch ein, zwei Gänge zugelegt und glücklich gewonnen. Wir sind einfach nur glücklich."Sengfelder sagt über das zusammengewürfelte National-Team: "Wir haben einen guten Charakter im Team, sehr sehr gute Typen. Wir mögen es miteinander zu spielen. Und die Integration der 3 EuroLeague-Spieler war exzellent."Stimmen vor dem Spiel:Maodo Lo, spielte zuletzt am 3. August 2021 für Deutschland, über den "Kaltstart" im Nationalteam: "Das ist eine schwierige Situation, in diesem Fenster war es noch am machbarsten. ..In so einem Spiel kann alles passieren.""Das Licht am Ende des Tunnels nach Corona wird Basketball-orange leuchten"DBB-Präsident Ingo Weiss war in der Halbzeit Interview-Gast bei MagentaSport, Seine Zwischenbilanz: "Es war für mich eine richtige Freude zu sehen, wie die Jungs wieder Bock haben in der Nationalmannschaft."Ingo Weiss mit seiner ersten Prognose zu Basketball-Europameisterschaft in Deutschland (1. bis 18.09.2022): "Das Licht am Ende des Tunnels nach Corona wird Basketball-orange leuchten."