Southfield, Michigan (ots/PRNewswire) -Das Produktangebot von Lear wird um Lösungen für Klimakomfort-Sitze erweitert, um neuen Markttrends zu entsprechenLear Corporation (NYSE: LEA), ein weltweit führender Anbieter von Sitzlösungen und Elektroniksystemen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass die Übernahme des Geschäftsbereichs Interior Comfort Systems (ICS) von Kongsberg Automotive im Wesentlichen abgeschlossen ist. Die Übernahme wird die Fähigkeiten von Lear im Bereich der Sitzkomponenten weiter ausbauen und das Produktangebot im Bereich der immer beliebter werdenden thermischen und komfortablen Sitzlösungen wie Sitzheizung und -belüftung sowie Massage und Lendenwirbelstütze erweitern."Lear steht an der Spitze einer Ära beispielloser Entwicklung und Wachstum bei der Innovation von Automobilsitzen. Die Automobilhersteller - vor allem in den Segmenten Luxus, SUV und Elektrofahrzeuge - setzen auf eine stärkere Produktdifferenzierung, Effizienzsteigerung und Leistungssteigerung. Daher bietet Lear Autositze mit integrierten thermischen und Premium-Funktionen an", erläuterte Ray Scott, President und CEO von Lear. "Wir freuen uns sehr, das ICS-Team an Bord begrüßen zu dürfen. Mit einem wohlverdienten Ruf für Talent und Erfahrung ist das Team eine wertvolle Ergänzung für die Lear-Familie."Wie bereits angekündigt, hat Lear den Geschäftsbereich ICS ohne liquide Mittel und Schulden für 175 Mio. € (198 Mio. $) erworben. Finanziert wurde das Geschäft durch eine im vierten Quartal 2021 abgeschlossene Fremdfinanzierung. Die Geschäftseinheit ICS verfügt über operatives Führungspersonal und mehr als 3.800 Mitarbeiter, die in vier Produktionsstätten und vier technischen Zentren auf drei Kontinenten arbeiten. Für dieses Jahr wird ein Umsatz von etwa 200 Millionen Dollar erwartet."Der Individualverkehr verändert sich stetig, da sich die Technologien für Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren weiterentwickeln und Verbraucher mehr Wert auf den Innenraumkomfort legen. Die strategische Übernahme von ICS ist eine perfekte Ergänzung unseres Produktportfolios und wird uns dabei helfen, unseren Kunden neue Technologien und ein komplettes Angebot an Systemen für den Klimakomfort zur Verfügung zu stellen. Damit können wir neue Markttrends vorantreiben und mehr Inhalte pro Fahrzeug erfassen", so Frank Orsini, Lear Executive Vice President und President, Seating. "Wir freuen uns, das ICS-Team bei Lear willkommen zu heißen, denn wir können auf eine gemeinsame Erfolgsbilanz in den Bereichen Sicherheit, erstklassige Qualität und Innovation, betriebliche Exzellenz und ein unermüdliches Engagement für das Übertreffen von Kundenerwartungen verweisen."Informationen zur Lear Corporation Lear, ein weltweit führender Anbieter von Sitzlösungen und Elektroniksystemen für die Automobilindustrie, ermöglicht Verbrauchern auf der ganzen Welt überlegene Erlebnisse im Fahrzeug. Lears vielfältiges Team von talentierten Mitarbeitern in 38 Ländern wird von einem Engagement für Innovation, operative Exzellenz und Nachhaltigkeit angetrieben. Lear is Making every drive better, indem die Technologie für sicherere, intelligentere und komfortablere Fahrten bereitgestellt wird. Lear, mit Hauptsitz in Southfield, Michigan, beliefert alle großen Automobilhersteller der Welt und steht auf Platz 179 der Fortune 500 Liste. Weitere Informationen zu Lear finden Sie auf lear.com oder auf Twitter @LearCorporation.Informationen zu Kongsberg Automotive ASA Kongsberg Automotive liefert Spitzentechnologie für die globale Fahrzeugindustrie. Wir treiben den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität voran, indem wir Technik, Nachhaltigkeit und Innovation in die Praxis umsetzen. Mit rund 11.000 Mitarbeitern in 19 Ländern ist Kongsberg Automotive ein wahrhaft internationaler Anbieter von Automobiltechnologie. Das Unternehmen verfügt über mehr als 27 Produktionsstätten weltweit. Unser Produktportfolio umfasst Fahrer- und Antriebssteuerungssysteme, Fluidbaugruppen und industrielle Fahrer-Schnittstellenprodukte. Weitere Informationen finden Sie unter: kongsbergautomotive.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1754722/Lear_Corporation_Kongsberg_Automotive.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/460765/lear_corporation_logo.jpgPressekontakt:Lear Kontakt: Katya Pruett,248-447-1646Original-Content von: Lear Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7103/5158853