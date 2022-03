Warren Buffett, Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und die Apple-Aktie (WKN: 865985): In seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre hat das Orakel von Omaha mehrfach auf diese Top-Beteiligung hingewiesen. Obwohl das Konglomerat lediglich eine Minderheitsbeteiligung an dem Kultkonzern aus Cupertino besitzt, handelt es sich dabei doch um einen Big 4 im operativen Alltag. Der diesjährige Brief an die Aktionäre zeigt einige weitere spannende Details. Warren Buffett hat bei Berkshire Hathaway mit der Apple-Aktie ...

