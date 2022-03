Nutzung weltweit führender Netzwerk- und Infrastrukturfunktionen in Partnerschaft mit Hyperscalern und Start-ups, um branchenübergreifende B2B-Anwendungsfälle zu erstellen

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen für digitale Transformation, Beratung und innerbetrieblichen Strukturwandel, hat heute die Einführung von TechMVerse bekannt gegeben, einer Metaversum-Praxis, in der den Kunden interaktive und immersive Erfahrungen im Metaversum geboten werden sollen. Mit dem Ziel, das Kundenerlebnis zu transformieren und echte Geschäftsergebnisse zu erzielen, wird Tech Mahindra seine weltweit führenden Netzwerk- und Infrastrukturkapazitäten zusammen mit seinen grundlegenden technologischen Fähigkeiten nutzen einschließlich allgegenwärtiger künstlicher Intelligenz (KI), Blockchain, 5G, erweiterter Realität (AR), virtueller Realität (VR) und Quantencomputing -, um branchenübergreifende B2B-Anwendungsfälle zu erstellen.

In der Anfangsphase wird Tech Mahindra die Möglichkeiten, die das Metaversum bietet, durch verschiedene Anwendungsfälle nutzen, darunter DealerVerse (ein im Metaversum ansässiges Autohaus), Middlemist (ein NFT-Marktplatz), Meta Bank (eine virtuelle Bank) sowie ein Spielzentrum. Das Unternehmen wird immersive digitale und professionelle Dienstleistungen rund um Design und Inhalt sowie sofort betriebsbereite Low-Code-Plattformen für NFTs (Non-Fungible Tokens) und Blockchain anbieten und gleichzeitig die Metaversum-Strategie an den digitalen sowie den ökologischen, sozialen und unternehmerischen Zielen von Tech Mahindra ausrichten. Darüber hinaus arbeitet Tech Mahindra auch mit Mahindra Mahindra Ltd. zusammen, um exklusive digitale Sammlerstücke anzubieten, beginnend mit einer Serie, die auf einer der bekanntesten Marken aus dessen Stall basiert. Diese Sammlerstücke werden über die branchenführende NFT-Marktplattform von Tech Mahindra gelistet, geprägt und zum Verkauf angeboten.

CP Gurnani, Geschäftsführer und CEO von Tech Mahindra, sagte: "Das Metaversum hat die Macht, unsere Realität und die Zukunft für immer zu verändern. Bei Tech Mahindra waren wir schon immer an der Spitze von 5G, und unser Eintritt in das Metaversum ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, die Zukunftsfähigkeit zu fördern und Kundenerlebnisse aufzumischen und zu transformieren. Die grundlegenden Schichten des Metaversums sind sehr gut in Tech Mahindra und die Kompetenzen des Unternehmens integriert. Von der Infrastruktur bis zur Erfahrung, vom Spatial Computing bis zum heutigen Handel ermöglicht TechMverse, die Plattform von Tech Mahindra, eine nahtlose Integration zwischen unserem bekannten Fachwissen in 5G und unseren Fähigkeiten in KI, AR/VR und Blockchain. Wir werden 1000 Ingenieure ausbilden, um sicherzustellen, dass sie bereit sind, komplexe geschäftliche Herausforderungen zu lösen und sich neue Welten für unsere Kunden und die Gesellschaft vorzustellen

Das Metaversum ist eine sich schnell weiterentwickelnde digitale Umgebung, in der Personen in einem virtuellen 3D-Raum miteinander interagieren können. Da sich die globale Umsatzchance im Metaversum bis im Jahr 2024 auf 800 Milliarden USD belaufen könnte, ist Tech Mahindra darauf vorbereitet, die Kraft des Metaversums zu nutzen, um die Vorstellungskraft zum Leben zu erwecken und bereits JETZT futuristische Erfahrungen zu bieten. Das Netzwerk der Zukunft, 5G, wird das Rückgrat bilden, um Kunden im Metaversum ein verbessertes Erlebnis zu bieten. Auf dem diesjährigen Mobile World Congress (MWC) spiegelt das Projekt "Welcome to Simplicity" von Tech Mahindra wider, wie der Technologieführer bereit ist, Kommunikationsdienstanbietern bzw. CSPs(Communication Service Providers) zu ermöglichen, diesen neuen Technologievorteil zu nutzen, der auf Netzwerk-, Technik- und Erlebnisfunktionen mit einer gemeinsamen realistischen, immersiven Simulation der realen Welt oder anderer möglicher Welten basiert.

Manish Vyas, Präsident des Bereichs für Kommunikation, Medien und Unterhaltung sowie CEO von Network Services, sagte: "Das Metaversum ist eine disruptive Gelegenheit, die nächste Grenze der immersiven digitalen Erlebnisse eines neuen Zeitalters zu erschließen. Mit unserem Vorstoß in das Metaversum ist Tech Mahindra darauf ausgerichtet, grenzenlose Gelegenheiten in der virtuellen Welt zu ermöglichen, indem wir skalierbare Dienste durch grundlegende Fähigkeiten und Know-how in der Gerätetechnik aufbauen."

Im Rahmen von NXT.NOWTM, das darauf abzielt, das "Human Centric Experience" (Erlebnis, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht) zu verbessern, konzentriert sich Tech Mahindra auf Investitionen in neue Technologien und Lösungen, welche die digitale Transformation fördern und die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Kunden erfüllen.

