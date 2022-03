News von Trading-Treff.de Wochenstart im DAX volatil, Entspannung nun am Dienstag wieder mit dem Gap-close? Darauf zielt folgende Chartanalyse am Morgen ab. Zum Wochenstart gab es erneute Unsicherheiten an den Börsen zu verarbeiten. Durch die Zuspitzung der geopolitischen Situation im Ukraine-Konflikt kam es bereits in der Vorbörse zu deutlich leichteren Notierungen. Doch erneut wurden Kurse unter 14.000 Punkten beim DAX für Anleger zum Einsteig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...