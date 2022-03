DGAP-News: TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Personaldienstleister TEMPTON steigert Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 auf Rekordniveau



01.03.2022 / 07:30

Personaldienstleister TEMPTON steigert Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 auf Rekordniveau Umsatz im Geschäftsjahr 2021 steigt auf 315 [1] Mio. EUR von 219 Mio. EUR in 2020

Mio. EUR von 219 Mio. EUR in 2020 Adjusted EBITDA des Geschäftsjahres 2021 mit 23,5 [2] Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt

Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt Bestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte

Für 2022 weiteres ertragreiches Wachstum erwartet

Prüfung eines möglichen Börsengangs Essen, 1. März 2022 - Die Tempton Gruppe ("TEMPTON"), einer der führenden und wachstumsstärksten Personaldienstleister in Deutschland, hat im gesamten Geschäftsjahr 2021 ebenso wie im vierten Quartal 2021 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen erzielte im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen IFRS-Zahlen einen Umsatz von 315 Mio. EUR, gegenüber dem Wert aus dem Vorjahr (219 Mio. EUR) bedeutet das ein Plus von 43,8%. Das adjusted EBITDA lag im Gesamtjahr 2021 bei 23,5 Mio. EUR und damit um 95,8% höher als das EBITDA des Vorjahres (12 Mio. EUR). Die operative Marge stieg von einem im Branchenvergleich bereits exzellenten Wert von ca. 5,5%[3] (2020) auf einen Wert von ca. 7,5%[4] (2021). 2021 war damit das beste Geschäftsjahr in der über 30-jährigen Unternehmensgeschichte von TEMPTON. Nettofinanzverbindlichkeiten[5] bestanden zum Bilanzstichtag (31. Dezember 2021) keine. TEMPTON ist sehr erfolgreich auch in das erste Quartal 2022 gestartet. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Unternehmensleitung trotz der aktuellen schwierigen geopolitischen Lage ein fortgesetztes Wachstum von Umsatz und Ergebnis. "Die Entwicklung des vergangenen Jahres hat die nachhaltige Wachstumskraft unseres seit 2014 immer weiter optimierten Geschäftsmodells abermals unter Beweis gestellt. Insbesondere aufgrund der stringenten Positionierung unseres Unternehmens, unserer kontinuierlich optimierten Rekrutierungstools, der strikten Fokussierung auf Vertrieb sowie eines in unserer Branche herausragenden Grades an Digitalisierung haben wir nach unserer Einschätzung einmal mehr besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt und unsere Position damit nachhaltig ausgebaut", sagt Dr. Annett Tischendorf, geschäftsführende Gesellschafterin der Tempton Gruppe. "Von dieser Basis aus werden wir unsere Expansion in den kommenden Jahren weiter vorantreiben. Treiber eines auch künftig starken bzw. sich sogar noch beschleunigenden Umsatzwachstums werden unsere auch weiterhin aktive Rolle in der Konsolidierung des fragmentierten Marktes und die nachhaltige und durch unsere Digitalisierungsexzellenz gestützte Weiterentwicklung aller Geschäftsfelder sein." Mit mehr als 9.000 Mitarbeiter:innen, einer großen Basis von mehr als 10.000 Firmenkunden und mehr als 150.000 Bewerbungen pro Jahr gehört TEMPTON zu den Top 10 der Personaldienstleister in Deutschland. TEMPTON wird seit Jahren auch als einer der bei Bewerber:innen und Mitarbeiter:innen beliebtesten Arbeitgeber sowohl in der Branche als auch generell in Deutschland ausgezeichnet. Unter professioneller und moderner Inhaberführung ist TEMPTON über die vergangenen Jahre deutlich gewachsen und in die Spitzengruppe der Branche aufgestiegen. Das wachstums- und margenstarke Geschäftsmodell basiert insbesondere auf den folgenden Eckpfeilern: Fokussierung auf kurz- und mittelfristige Personalbedarfe

Breite Kundenbasis über alle Branchen hinweg

Breites Qualifikations- und Produktangebot

Flächendeckende Präsenz in Deutschland

Digitalisierungsexzellenz

Starkes Employer Branding

Herausragende IT-gestützte Rekrutierungskompetenz

Hohe Finanz- und Investitionskraft

Professionelle, nachhaltige Inhaberführung und Verlässlichkeit

Nachhaltige ESG-Compliance Vor dem Hintergrund der aktuellen, nachhaltig positiven Geschäftsentwicklung evaluieren die Anteilseigner der Tempton Gruppe die Option eines Börsengangs, insbesondere um die künftigen überproportionalen Wachstumsmöglichkeiten noch besser zu adressieren. Die COMMERZBANK wurde mit der Prüfung und Vorbereitung eines möglichen Börsengangs beauftragt. In diesem Zusammenhang wurde auf Ebene der Tempton Group GmbH für Zwecke der Vorbereitung des möglichen Börsengangs beginnend mit dem Geschäftsjahr 2019 die Konzernrechnungslegung von HGB auf IFRS umgestellt.



---

[1] Alle Umsatz- und Ergebniszahlen in dieser Pressemeldung sind konsolidierte IFRS Werte. Vorläufig und noch nicht testiert

[2] Alle adjusted EBITDA Zahlen in dieser Pressemeldung enthalten keine IFRS 16 Bereinigungen

[3] Auf EBITDA Basis

[4] Auf adjusted EBITDA Basis

[5] Berechnet auf Basis der liquiden Mittel abzüglich der verzinslichen Verbindlichkeiten (jedoch ohne Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16)

# # # Pressekontakt: Frau Christina Decker

Leiterin Marketing

Tempton Personaldienstleistungen GmbH

Schürmannstraße 24

45136 Essen

Telefon: +49 201 89479-48

Mail: Christina.Decker@Tempton.de Über TEMPTON:



TEMPTON mit Hauptsitz in Essen gehört zu den führenden und wachstumsstärksten Personaldienstleistern in Deutschland. Mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen täglich darauf, dass wir sie mit passenden Mitarbeiter:innen aus nahezu allen Branchen unterstützen. Dazu gehören gewerblich-technische Helfer, Fachhelfer und Facharbeiter ebenso wie kaufmännische Kräfte, examinierte Pflegefachkräfte, IT-Experten, Flughafenpersonal, Ingenieure und Interimsmanager. Durch unser Leistungsportfolio unterscheiden wir uns dabei maßgeblich von anderen Personaldienstleistern. Denn über die Arbeitnehmerüberlassung hinaus bieten wir unseren Kunden nahezu alle Dienstleistungen für den passenden Personalbestand an. Die Übernahme von Personal, Direktvermittlung, das Recruiting von Personal sowie die Bereitstellung von Experten auf Zeit oder unsere Master-Vendor-Lösung sind einige davon. Neben dem Angebot umfangreicher Personallösungen ist TEMPTON spezialisiert auf das Outsourcing ganzer Gewerke und bietet in der Tempton Technik diverse technische Dienstleistungen an. 2007 ist TEMPTON aus einer Zusammenführung mittelständischer Personaldienstleistungsunternehmen entstanden und verbindet damit die Expertise aus mehreren Jahrzehnten. Heute verfügt Tempton deutschlandweit über 9.000 Mitarbeiter:innen, die von rd. 140 Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet für ganz unterschiedliche Unternehmen tätig sind - von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Betrieben bis hin zu namhaften, großen Unternehmen und Konzernen. TEMPTON ist mit einer Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN A3MP7A und im Nordic ABM der Oslo Børs unter der ISIN NO0011129496 notiert.





