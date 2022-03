HelloFresh kann die hohen Wachstumsraten nicht mehr halten. Die Prognose für 2022 geht von einem Gewinnrückgang und einem stark reduzierten Umsatzwachstum aus. Zoom enttäuschte die Börse nachbörslich. Die Aktien brachen auf tiefem Niveau ein, nachdem die Jahresprognose unter den niedrigeren Erwartungen der Wall Street blieb. Nordex schließt ein Werk in Rostock. Die Rotorblattproduktion wird Ende Juni in Deutschland eingestellt und ins Ausland verlagert.Asien entwickelt sich am Dienstagmorgen sehr freundlich. Nahezu alle Benchmarks in der Region bewegen ...

