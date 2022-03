The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.03.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2022



ISIN Name

USY097891193 RELIA.INF.GDR REGS/3 IR10

DE000LB01R12 LBBW IHS 15/22

US25468PDQ63 TWDC ENTERPR.18 2022 MTN

XS1198022706 WORLD BK 15/22 MTN

DE000DK0WDS2 DEKA DL FESTZINS 20/22

US25468PDS20 TWDC ENT.18 2022 FLR MTN

DE000DK0B0F5 DEKABANK DGZ IHS.7244

