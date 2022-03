DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 01-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

1 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 28 February 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.274 GBP1.070 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.242 GBP1.040 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.260199 GBP1.055389

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 732,151,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 5456 1.242 XDUB 08:22:55 00057217562TRLO0 4064 1.248 XDUB 08:31:15 00057218010TRLO0 78 1.246 XDUB 08:32:04 00057218105TRLO0 2667 1.246 XDUB 08:32:04 00057218104TRLO0 772 1.246 XDUB 08:32:04 00057218103TRLO0 53 1.246 XDUB 08:32:04 00057218102TRLO0 1018 1.246 XDUB 08:32:04 00057218106TRLO0 3787 1.246 XDUB 08:38:00 00057218503TRLO0 21 1.250 XDUB 08:51:56 00057219490TRLO0 3504 1.256 XDUB 09:01:16 00057219949TRLO0 3604 1.256 XDUB 09:01:16 00057219950TRLO0 3969 1.260 XDUB 09:10:27 00057220648TRLO0 3723 1.258 XDUB 09:10:31 00057220657TRLO0 4026 1.256 XDUB 09:40:18 00057222218TRLO0 4191 1.254 XDUB 09:40:21 00057222225TRLO0 3385 1.252 XDUB 09:46:21 00057222540TRLO0 5012 1.258 XDUB 10:21:59 00057224416TRLO0 3488 1.256 XDUB 10:28:17 00057224760TRLO0 3829 1.256 XDUB 10:28:17 00057224759TRLO0 816 1.262 XDUB 10:58:39 00057226207TRLO0 2721 1.262 XDUB 10:58:39 00057226208TRLO0 3423 1.260 XDUB 11:06:39 00057226712TRLO0 2697 1.254 XDUB 11:16:26 00057227265TRLO0 48 1.254 XDUB 11:16:26 00057227264TRLO0 81 1.254 XDUB 11:16:26 00057227263TRLO0 242 1.254 XDUB 11:16:26 00057227262TRLO0 850 1.254 XDUB 11:16:26 00057227261TRLO0 616 1.256 XDUB 12:12:37 00057229678TRLO0 258 1.256 XDUB 12:12:37 00057229679TRLO0 5868 1.260 XDUB 12:41:55 00057231268TRLO0 8256 1.260 XDUB 12:41:55 00057231267TRLO0 3382 1.260 XDUB 12:43:29 00057231343TRLO0 407 1.260 XDUB 12:43:49 00057231362TRLO0 3607 1.260 XDUB 12:45:19 00057231411TRLO0 3414 1.268 XDUB 12:59:32 00057232254TRLO0 4062 1.262 XDUB 12:59:35 00057232262TRLO0 189 1.262 XDUB 13:18:02 00057233144TRLO0 3239 1.262 XDUB 13:18:02 00057233143TRLO0 4008 1.260 XDUB 13:39:31 00057233852TRLO0 132 1.256 XDUB 13:44:13 00057234106TRLO0 1173 1.256 XDUB 13:44:13 00057234105TRLO0 1308 1.256 XDUB 13:44:13 00057234108TRLO0 878 1.256 XDUB 13:44:13 00057234107TRLO0 50 1.258 XDUB 14:15:45 00057235914TRLO0 1700 1.260 XDUB 14:25:10 00057236687TRLO0 79 1.260 XDUB 14:25:10 00057236686TRLO0 868 1.260 XDUB 14:25:10 00057236685TRLO0 4044 1.260 XDUB 14:25:10 00057236684TRLO0 718 1.260 XDUB 14:26:10 00057236731TRLO0 55 1.260 XDUB 14:26:10 00057236732TRLO0 893 1.260 XDUB 14:32:36 00057237693TRLO0 2312 1.260 XDUB 14:32:36 00057237694TRLO0 821 1.260 XDUB 14:34:21 00057237890TRLO0 499 1.260 XDUB 14:34:21 00057237889TRLO0 260 1.260 XDUB 14:34:21 00057237888TRLO0 521 1.260 XDUB 14:34:21 00057237887TRLO0 80 1.260 XDUB 14:34:21 00057237886TRLO0 830 1.260 XDUB 14:34:21 00057237885TRLO0 677 1.260 XDUB 14:34:21 00057237891TRLO0 838 1.260 XDUB 14:37:36 00057238320TRLO0 755 1.260 XDUB 14:39:15 00057238483TRLO0 768 1.260 XDUB 14:48:35 00057239743TRLO0 907 1.260 XDUB 14:49:15 00057239871TRLO0 699 1.262 XDUB 14:50:55 00057240068TRLO0 975 1.264 XDUB 14:52:13 00057240265TRLO0 1311 1.264 XDUB 14:52:13 00057240266TRLO0 5219 1.264 XDUB 14:53:23 00057240481TRLO0 3995 1.262 XDUB 14:53:23 00057240483TRLO0 3561 1.262 XDUB 14:53:23 00057240482TRLO0 4037 1.260 XDUB 15:10:16 00057242557TRLO0 4069 1.260 XDUB 15:10:16 00057242556TRLO0 416 1.258 XDUB 15:12:35 00057242809TRLO0 667 1.258 XDUB 15:12:35 00057242808TRLO0 648 1.258 XDUB 15:12:35 00057242815TRLO0 80 1.258 XDUB 15:12:35 00057242813TRLO0 1981 1.258 XDUB 15:12:35 00057242811TRLO0 3047 1.252 XDUB 15:20:25 00057243999TRLO0 841 1.252 XDUB 15:20:25 00057243998TRLO0 22 1.264 XDUB 15:34:27 00057245952TRLO0 2138 1.264 XDUB 15:34:27 00057245951TRLO0 1773 1.264 XDUB 15:34:27 00057245950TRLO0 1054 1.264 XDUB 15:34:27 00057245954TRLO0 1866 1.264 XDUB 15:34:27 00057245953TRLO0 3585 1.270 XDUB 15:43:09 00057247783TRLO0 3753 1.270 XDUB 15:43:09 00057247784TRLO0 3494 1.270 XDUB 15:46:23 00057248163TRLO0 3994 1.270 XDUB 15:50:13 00057248612TRLO0 4500 1.268 XDUB 15:59:32 00057249878TRLO0 1247 1.270 XDUB 16:05:24 00057250675TRLO0 698 1.270 XDUB 16:06:09 00057250760TRLO0 37 1.270 XDUB 16:07:09 00057250865TRLO0 830 1.274 XDUB 16:08:35 00057251038TRLO0 2709 1.274 XDUB 16:08:35 00057251039TRLO0 3222 1.274 XDUB 16:13:17 00057251706TRLO0 2143 1.274 XDUB 16:13:17 00057251707TRLO0 2115 1.274 XDUB 16:13:17 00057251708TRLO0 549 1.274 XDUB 16:13:17 00057251709TRLO0 1760 1.274 XDUB 16:14:54 00057251909TRLO0 968 1.274 XDUB 16:14:54 00057251910TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 507 104.00 XLON 08:30:15 00057217947TRLO0 1356 104.40 XLON 08:33:44 00057218181TRLO0 2120 104.40 XLON 08:34:14 00057218217TRLO0 2120 104.40 XLON 08:34:54 00057218291TRLO0 2120 104.40 XLON 08:35:14 00057218327TRLO0 3051 105.20 XLON 09:10:31 00057220658TRLO0 1500 105.40 XLON 09:10:31 00057220659TRLO0 1486 105.40 XLON 09:10:31 00057220660TRLO0 1500 105.20 XLON 10:20:50 00057224372TRLO0 2779 105.00 XLON 10:23:34 00057224493TRLO0 3073 105.00 XLON 10:28:17 00057224761TRLO0 2956 105.20 XLON 11:11:42 00057227066TRLO0 1500 105.00 XLON 11:16:26 00057227266TRLO0 1500 104.60 XLON 11:47:01 00057228417TRLO0 292 106.00 XLON 12:59:32 00057232255TRLO0 3026 106.00 XLON 12:59:32 00057232256TRLO0 3667 105.60 XLON 12:59:35 00057232263TRLO0 2749 105.60 XLON 13:18:02 00057233146TRLO0 537 105.60 XLON 13:18:02 00057233145TRLO0 2778 105.20 XLON 13:44:13 00057234109TRLO0 1399 105.60 XLON 14:34:21 00057237884TRLO0 374 105.60 XLON 14:34:21 00057237883TRLO0 149 105.60 XLON 14:34:21 00057237882TRLO0 971 105.60 XLON 14:34:21 00057237881TRLO0 16 105.40 XLON 14:34:21 00057237892TRLO0 1500 105.80 XLON 14:53:26 00057240488TRLO0 1134 105.80 XLON 14:54:54 00057240634TRLO0 3059 105.60 XLON 15:10:16 00057242555TRLO0 1905 105.60 XLON 15:10:16 00057242554TRLO0 1258 105.60 XLON 15:10:16 00057242553TRLO0 860 105.60 XLON 15:10:16 00057242559TRLO0 1500 105.60 XLON 15:10:16 00057242558TRLO0 1500 105.60 XLON 15:10:16 00057242560TRLO0 684 105.40 XLON 15:12:35 00057242818TRLO0 1000 105.40 XLON 15:12:35 00057242817TRLO0 443 105.40 XLON 15:12:35 00057242816TRLO0 76 105.40 XLON 15:12:35 00057242814TRLO0 442 105.40 XLON 15:12:35 00057242812TRLO0 539 105.40 XLON 15:12:35 00057242810TRLO0 3478 106.40 XLON 15:43:09 00057247782TRLO0 3146 106.20 XLON 15:50:22 00057248626TRLO0 130 106.20 XLON 15:59:34 00057249881TRLO0 53 106.20 XLON 15:59:34 00057249880TRLO0 56 106.20 XLON 15:59:34 00057249882TRLO0 2491 106.20 XLON 15:59:52 00057249910TRLO0 149 106.20 XLON 15:59:52 00057249909TRLO0 1330 107.00 XLON 16:08:30 00057251025TRLO0 246 107.00 XLON 16:08:30 00057251026TRLO0 194 107.00 XLON 16:13:17 00057251704TRLO0 974 107.00 XLON 16:13:17 00057251705TRLO0 387 107.00 XLON 16:15:24 00057251974TRLO0 1480 107.00 XLON 16:15:24 00057251975TRLO0 1460 107.00 XLON 16:15:24 00057251976TRLO0

