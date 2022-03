Wien (ots) -YEDO bringt den Durchbruch bei der digitalen Bildung in Österreich. Flexible, dynamische Inhalte ermöglichen das neue Lernerlebnis für unsere SchülerInnen!Mit YEDO, der Gemeinschaftsentwicklung der österreichischen Bildungsverlage Lemberger - Hölzel - SIA Education, beginnt die Ära der dynamischen digitalen Bildung in Österreich.YEDO basiert auf approbierten Schulbüchern, deren Struktur und Inhalte in ein neu entwickeltes digitales Gesamtmodell integriert wurden. Die Vorteile von YEDO sind vielfältig:- Umfassendes Bildungsangebot für alle Lernfächer in weiten Bereichen der Unterstufe - sowohl in der Mittelschule als auch in der AHS.- Inhalte aus anderen Jahrgängen (z.B. zu politischen Entwicklungen) sind sofort verfügbar.- Inhalts- und Qualitätssicherheit durch den Zugriffe auf den Content approbierter Schulbücher.- Dynamisches, rasch anpassbares YEDO anstelle von trägen digitalen Blätterbüchern.- Besondere Unterstützung und Nachhaltigkeit beim Lernen durch sensationelle Videos, Fotorallyes, Karten und Simulationen.- Freude am Lernen durch Gamification.- Rascher ortsunabhängiger Zugriff auf alle Inhalte.- Lösungen zu vielen Aufgaben digital verfügbar.- Inklusive Aufgabenmanager und Kompetenz-Lernstandsanalysen.- Schonung der Umwelt durch den Wegfall von Papierbeschaffung, Druck- und Transportaufwand.YEDO bringt allen den Vorteil der digitalen Gratisbildung!YEDO ist als unser Beitrag in der Basisversion zum Testen bereits freigeschaltet - alle können damit YEDO ab sofort im Unterricht und in der Freizeit nutzen. Das betrifft sämtliche Lernfächer.Die Testzugang zur Vollversion ist ab jetzt verfügbar!https://yedo.at/Pressekontakt:Dr. Michael LembergerTel.: 0043(0)650-3324997E-Mail: office@lemberger.athttps://yedo.at/Original-Content von: Bildungsverlag Lemberger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161764/5158937