In 3 Sätzen Micron Technology ist auf dem besten Weg, weitere Anteile am lukrativen Speichermarkt zu gewinnen. Der Speicherspezialist weist bereits ein solides Wachstum auf und wird zu einer günstigen Bewertung gehandelt. Es wird erwartet, dass Micron langfristig ein solides Gewinnwachstum erzielen wird, was die Aktie jetzt zu einem schlauen Kauf macht. Die Aktien von Micron Technology (WKN: 869020) haben sich in den letzten sechs Monaten deutlich besser entwickelt als der breitere Technologiesektor. ...

