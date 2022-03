Bietet ein Crash am Aktienmarkt gute Chancen? Crashs am Aktienmarkt waren schon immer besorgniserregend für Anleger, denn sie sorgen kurzfristig für stark rückläufige Kurse. Die Ursachen können dabei vielfältiger Natur sein. Aktuell stehen die Märkte wieder an der Schwelle eines Crashs. Putin schockiert die Märkte Schuld daran ist der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Krieg auf europäischem Boden, das hat es lange nicht gegeben. Entsprechend besorgt sind Investoren und heftig die Konsequenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...