Greencells plant konsequenten Ausbau der Marktführerschaft in Ungarn / Inbetriebnahme eines 65-MWp-Solarparks im Oktober 2022 vorgesehen



01.03.2022 / 09:00

Saarbrücken, 1. März 2022 - Greencells, ein weltweit tätiger Entwickler und EPC-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, blickt sehr zuversichtlich auf die weitere Entwicklung des ungarischen Photovoltaikmarktes. Das Unternehmen ist dort seit 2019 Marktführer in Bezug auf die errichtete Kapazität und will diese Position konsequent ausbauen. Insgesamt wurden bereits 145 MWp erfolgreich ans Netz gebracht. Projekte mit einer Gesamtleistung von 191 MWp werden derzeit gebaut und ein Projektcluster von 124 MWp konnte vertraglich gesichert werden.



Zu den aktuell im Bau befindlichen Projekten zählt der 65-MWp-Solarpark in Szügy, das bislang größte Investment von Greencells im ungarischen Photovoltaikmarkt. Die Inbetriebnahme soll voraussichtlich im Oktober 2022 erfolgen. Der Solarpark verfügt bereits über eine staatlich garantierte Einspeisevergütung (Feed-in-tariff) für einen Zeitraum von 25 Jahren ab Inbetriebnahme. Die Finanzierung der Bau- und Inbetriebnahmephase erfolgt über den Berenberg Green Energy Junior Debt Fund III im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Partnerschaft.



Für den Solarpark werden rund 121.000 Photovoltaik-Module verbaut, die den Strombedarf von ca. 22.500 Haushalten decken können und ca. 78.820 MWh pro Jahr produzieren sollen. Gleichzeitig wird damit der Ausstoß von ca. 24.750 Tonnen CO 2 vermieden. Das Projekt unterstützt Ungarn dabei, unabhängiger von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas und Kernenergie zu werden.



Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH: "Ungarn hat sich wie viele ost- und zentraleuropäische Märkte rasant zu einem hoch attraktiven Markt für Solarenergie entwickelt. Wir sind dort gemessen an der errichteten Kapazität bereits Marktführer und werden diese Position weiter ausbauen. Auch in Ungarn ist Solarenergie heute die günstigste Form umweltfreundlicher Energieerzeugung und - vollkommen unabhängig von staatlichen Fördermaßnahmen - wirtschaftlich hoch attraktiv."



Die Greencells Group ist ein globaler Projektentwickler und Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Solargroßkraftwerke. Mit einer Erfolgsbilanz von über 2,3 GWp installierter Kapazität ist das Unternehmen ein erfahrener Partner für die optimale Planung, Finanzierung, Umsetzung und den Betrieb von Solarparks. Die Unternehmen der Greencells Group beschäftigen rund 100 Mitarbeiter sowie mehrere hundert Facharbeiter auf ihren aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells Group bereits erfolgreich an der Errichtung oder Planung von mehr als 135 Photovoltaikanlagen in über 25 Ländern beteiligt.



