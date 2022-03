DGAP-News: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

PRESSEMITTEILUNG ADD-ON VR Equitypartner unterstützt Cygna Labs beim Erwerb von Diamond IP Frankfurt am Main, 01.03.2022 - Cygna Labs, ein Software-Spezialist für Compliance- und Cloud-Security, hat Diamond IP von BT (ehemals British Telecom) übernommen. Dabei wurde die Cygna Labs, eine Tochtergesellschaft der Cygna Labs Group, von VR Equitypartner unterstützt, die minderheitlich an der Cygna Labs Group beteiligt ist. Cygna Labs ist ein hochspezialisierter Softwarehersteller und nunmehr weltweit drittgrößter Anbieter von DDI-Software. Mit der strategischen Übernahme wird eine Transformation von Diamond IP in einen unabhängigen Softwarehersteller einhergehen. Die Cygna Labs Group stärkt mit dem Zukauf von Diamond IP ihr DDI-Produkt- und Managed-Service-Portfolio und integriert ein führendes Expertenteam, während Diamond IP als bedeutender Anbieter von Netzwerk-, Cloud- und Security-Lösungen sich künftig wieder stärker auf seine Innovationskraft im Bereich DDI konzentrieren kann. Christian Ehrenthal, CEO von Cygna Labs, hebt hervor: "Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für Cygna Labs und das Diamond IP-Team. Wir freuen uns, unsere neuen Kollegen sowie eine große Anzahl von Fortune-100-Kunden begrüßen zu dürfen, die wir im Rahmen dieser Transaktion gewinnen werden." Michael Dooley, Senior Vice President DDI (vormals Diamond IP), fügt hinzu: "Wir sprechen die gleiche Sprache und teilen die gleichen Werte. Ich bin fest davon überzeugt, dass Cygna Labs ein gutes Zuhause für alle Mitarbeiter von Diamond IP ist." Alexander Häcker, CEO der Cygna Labs Group, ergänzt: "Mit dieser Übernahme stärken wir unsere DDI-Expertise und vergrößern unser Team auf mehr als 150 Industrieexperten. Das ermöglicht es uns, unseren Kunden auf der ganzen Welt erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, unabhängig von ihrer aktuellen DDI-Plattform." Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner, begrüßt die neue Partnerschaft: "Ich freue mich, dass wir uns mit Diamond IP weltweit führende DDI-Expertise gesichert haben. Die Übernahme von Diamond IP ist für Cygna Labs Group von großer Bedeutung und zeigt das Vertrauen in das gemeinsame Team". Cygna Labs im Überblick: Cygna Labs ist ein Entwickler von Software-Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Cloud sowie Security und einer der drei führenden globalen DDI-Anbieter. Viele Fortune-100-Kunden nutzen die DDI-Produkte und -Services sowie Security- und Compliance-Lösungen von Cygna Labs, um Bedrohungen ihrer Datensicherheit rechtzeitig zu erkennen und proaktiv zu reduzieren, Compliance-Audits zu bestehen und die Produktivität ihrer IT-Abteilungen zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cygnalabs.com . Diamond IP im Überblick: Diamond IP gilt als weltweit führender Anbieter von IP-Adressmanagement-Software sowie Managed Services und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Die Lösungen bieten maximale Flexibilität bei dem Management von DDI mit IP-Control-Software, Cloud-Automatisierung sowie IPAM-Managed Service und bieten umfassenden Schutz vor DNS-Bedrohungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cygnalabs.com/en/diamond-ip-platform . VR Equitypartner im Überblick:



VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de . Das Transaktionsteam von VR Equitypartner: Michael Vogt, Sarah Ostermann, Jens Schöffel, Alexander Koch, Dr. Claudia Willershausen Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser: M&A: BDO UK LLP (Paul Russell, Alexander Wood, Tom Brown)

Legal M&A: Hogan Lovells International LLP (Dr. Christoph Naumann, Spenser Karr, Matthias Strecker)

Finance: Warth & Klein Grant Thornton (Harald Weiß, Esmir Salcinovic, Raghav Kapoor, Olga Wilhelm)

Tax: Warth & Klein Grant Thornton (Dr. Stefan Hahn, Mimoun Houbbani, Marcel Rajkowski)

Commercial: BARC (Dr. Martin Böhn)

Insurance: Marsh (Martin Hartleib)

Legal Financing: King & Wood Mallesons (Daniel Ehret, Dr. Stephan Klein)

