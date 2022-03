Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte sind unterschiedlich in die neue Woche gestartet. Während der DAX mit teilweise deutlichen Verlusten zu kämpfen hatte, zeigt sich in Asien und in den USA ein gemischtes Bild. Heute dürfte es für den DAX zunächst weiter nach unten gehen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Bitcoin, Gazprom, BP, Shell, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse, Ørsted, Nordex, SMA Solar und Delivery Hero. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.