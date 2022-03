Der deutsche Aktienmarkt steuert am Dienstag erneut auf Verluste zu. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine setzt sich fort. Erste Verhandlungen der Länder brachten keine Ergebnisse. Der DAX -0,73% wurde am Morgen mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 14.435 Punkte leicht schwächer taxiert. Damit halten sich die Abschläge in Grenzen. Der EuroStoxx 50 -0,31%, Leitindex der Eurozone, wird nahezu ...

