Lausanne, Schweiz, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Nach einer Seed-Finanzierungsrunde von über 700 Tausend CHF setzen die drei Twenty-Mitbegründer ihre Zahlungslösung, die das Bezahlen im Restaurant revolutioniert, in der gesamten Westschweiz ein."So viel hatten wir gar nicht erwartet!", freut sich David Ben Adiba, Mitbegründer und Geschäftsführer von Twenty. Und dies aus gutem Grund: Nach lediglich fünf Monaten schließt Twenty, die Lösung, die das Bezahlen im Restaurant revolutioniert, eine Seed-Finanzierungsrunde von über 700 Tausend CHF ab. Diese von mehreren Privatinvestoren und Business Angels durchgeführte Finanzierungsrunde soll das Wachstum des Unternehmens in einem Markt beschleunigen, der ein Transaktionsvolumen von 11 Mrd. CHF pro Jahr aufweist.Twenty Pay SA wurde von David Ben Adiba, Thibault Roussel und Nathan Benchimol gegründet und hat heute bereits zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Startup- und Gastronomiesektor. "Da Twenty dank seiner Lösung der Frustration von Restaurantbesuchern nach dem Essen vorbeugt, möchte sich Twenty als ein wichtiger Akteur im Schweizer Sektor der Zahlung am Tisch etablieren", erklärt Nathan Benchimol, IT-Leiter und Mitbegründer von Twenty.Eine innovierende Lösung zum richtigen ZeitpunktDie Zahlungslösung Twenty ermöglicht es den Gästen, ihre Rechnung in weniger als 20 Sekunden zu begleichen. Dank Twenty sparen die Teams beim Kassieren an den Tischen enorm viel Zeit: Der Umsatz steigt um 10 %, die Tische werden um 15 Minuten schneller wiederbesetzt, die Teams sind mit 40 % mehr Trinkgeldern motivierter und die Kunden müssen nicht mehr warten.Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen mussten sich die Restaurantbesitzer anpassen und digitalisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Markt boomt: Das Startup behauptet, dass mehrere Tausend Nutzer ihre Lösung bereits genutzt haben. Das Bezahlen im Restaurant ist häufig zeitraubend und lästig; "Wir werden mehrere neue Produktfunktionen entwickeln, darunter die Bestellung am Tisch, um die Zeitersparnis für Restaurant- und Gaststättenbesitzer weiter zu steigern", betont Thibault Roussel, Mitbegründer und Technischer Leiter von Twenty. Genauso wie niemand mehr die Hand heben muss, um ein Taxi zu rufen, wird dies bald auch niemand mehr tun, um seine Rechnung zu begleichen.Medienkontakt:Juliette Laridan,juliette.laridan@twentypay.ch, +41 21 588 02 66Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1754432/Twenty_Pay_Logo.jpgOriginal-Content von: Twenty Pay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089485/100885742