Vancouver, British Columbia - 1. März 2022 - Billy Goat Brands Ltd. ("GOAT" oder das "Unternehmen") (CSE: GOAT) (OTCQB: BGTTF) (FWB: 26B), eine Venture Capital-Plattform, die sich auf die Auswahl, das Sponsoring und die Gründung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") in der Meereswirtschaft konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass sie sechs Personen in leitende Positionen innerhalb ihres hundertprozentigen Portfoliounternehmens, FunGuys Beverages ("FunGuys" oder das "Portfoliounternehmen"), berufen hat. Die Ernennungen sollen die Markteinführung von FunGuys' KOLD-Linie von Cold Brew-Kaffeegetränken vorantreiben, da das Portfoliounternehmen plant, die Produktion in der ersten Hälfte des Jahres 2022 aufzunehmen. FunGuys hat seinen Hauptsitz in British Columbia und ist ein nachhaltiger Hersteller und Vertriebshändler von Cold Brew (kalt gebrühtem) Kaffee, der seine Produkte mit Bio-Pilzsorten wie Chaga und Löwenmähne anreichert.

Um die Effektivität der Go-to-Market-Strategie von FunGuys zu optimieren, wurden die folgenden sechs Personen in verschiedenen Funktionen in das Führungsteam des Unternehmens berufen:

Zaki Mohammed, President

Zaki Mohammed verfügt über mehr als 10 Jahre internationale Erfahrung in der Leitung verschiedener Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Gastgewerbe, Cannabis und pflanzenbasierte Technologien. Herr Mohammed ist derzeit Vice President of Strategy und Corporate Secretary der Tony Harris Group of Companies. Darüber hinaus ist Herr Mohammed Mitglied des Board of Directors der Tom Harris Community Foundation. Zaki wird sich auf die strategische Umsetzung der Vision des Portfoliogeschäfts konzentrieren, KOLD zum führenden nachhaltigen, mit Pilzen angereicherten Cold Brew Kaffee auf dem Markt zu machen, einschließlich Rationalisierung der Herstellung und Produktion, um ein hohes Maß an betrieblicher Effizienz vom ursprünglichen Konzept bis zum Endprodukt zu gewährleisten.

Strother Simpson, VP Research and Development

Strother Simpson ist ein Kaffeeexperte, der über 30 Jahre Erfahrung in der Revolutionierung des Marktes für Cold Brew Kaffee mitbringt, einschließlich der Entwicklung und Formulierung von Rezepten für Cold Brew Kaffee. Herr Simpson war eine treibende Kraft bei Innovationen in der Branche und hat ein patentiertes Verfahren entwickelt, das die Haltbarkeit von Cold Brew Kaffee verlängert. Darüber hinaus ist Herr Simpson der Gründer und leitende Lebensmittelwissenschaftler von Brew N Bottle und arbeitet mit verschiedenen bekannten Kaffeeherstellern zusammen, um neue Produkte zu entwickeln, darunter Arizona Tea, Hershey, McDonald's, Starbucks, Wendy's, Seattle's Best und Whole Foods Market. FunGuys plant, das Fachwissen von Herrn Simpson zu nutzen, um die KOLD-Getränkelinie als führender Innovator im Bereich der mit Pilzen angereicherten Getränke an die Spitze des Marktes für nachhaltigen Cold Brew Kaffee zu bringen.

Lucas Russell, VP Sales

Lucas Russell ist Experte für die Förderung des Wachstums privater und börsennotierter Unternehmen. Er hat über ein Jahrzehnt lang sehr erfolgreiche Teams und Finanzierungsinitiativen im Sektor der verpackten Konsumgüter geleitet. Herr Russell hat langjährige Partnerschaften aufgebaut, die zur Entwicklung erfolgreicher Online-Einzelhandelsstrategien mit mehreren bekannten Unternehmen geführt haben. Derzeit ist Herr Russell als CEO von Valdor Technologies International tätig, wo er die strategische Ausrichtung und Implementierung neuer Geschäftsprozesse verantwortet. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Einzelhandel und Vertrieb wird Herr Russell dafür verantwortlich sein, das Umsatzwachstum von FunGuys voranzutreiben und die Einzelhandelskanäle für die KOLD-Getränkelinie in Nordamerika zu erweitern.

Paul Marr, Marketing Advisor

Paul Marr ist mehrfach ausgezeichneter Executive Creative Director und war in verschiedenen Positionen bei bekannten Einzelhandels-, Gastgewerbe- und Telekommunikationsunternehmen tätig. Herr Marr wird in beratender Funktion bei der Förderung der Marketinginitiativen von FunGuys und bei der Suche nach Möglichkeiten für den Einzelhandelskanal von FunGuys tätig sein. Derzeit ist Herr Marr Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation bei EA Sports. Mit seiner umfangreichen Marketingerfahrung ist Herr Marr bestens für das strategische Ziel geeignet, die KOLD-Linie von Kaltbrühgetränken mit Pilzbeimischung auf den nordamerikanischen Markt zu bringen, und zwar durch die Entwicklung der E-Commerce-Website sowie die Herstellung und Produktion der KOLD-Getränke.

David Jackson, Branding Advisor

David Jackson ist ein hoch angesehener Brand-Vermarkter. Seine Erfahrung umfasst weltweit sichtbare Werbung im öffentlichen und privaten Sektor, die sich auf verschiedene Branchen wie Unterhaltung, Konsumgüter und Finanzdienstleistungen konzentriert. Herr Jackson ist VP of Brand bei Electronic Arts, wo er ein Multi-Milliarden-Dollar-Sportsimulationsportfolio für ein lizenziertes Sportspiel-Franchise betreut. In seiner beratenden Funktion wird Herr Jackson mit seiner Erfahrung im Bereich Sponsoring und Partnerschaften die Verbindung zwischen KOLD und LOOP (Programm für wiederverwendbare Verpackungen) weiter vertiefen, um nachhaltige Geschäftspraktiken und umweltfreundliche Verpackungslösungen zu fördern.

Asghar Khan, Strategy Advisor

Asghar Khan verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Unternehmen und treibt dabei die langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre voran. Darüber hinaus ist Asghar Khan Teil des GOAT-Investitionskomitees und hat dazu beigetragen, dass das Investitionsportfolio des Unternehmens einen ESG-orientierten Ansatz verfolgt und gleichzeitig so positioniert ist, dass es hohe Renditen für die Anleger erwirtschaftet. Er war als Regional Head of Strategy and Business Development für PepsiCo Asia Pacific tätig, wo er die Strategie und Fusions- und Übernahme-Aktivitäten eines internationalen Multi-Millionen-Dollar-Portfolios im asiatisch-pazifischen Raum vorantrieb. Davor hatte Asghar eine leitende Position im Finanzbereich bei Rogers Communications Inc. und PwC inne. Herr Khan war in den Vorständen verschiedener multinationaler Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum tätig und ist Mitglied der CIMA Australia. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss des Albright College, einen MBA von der Lerner School of Business, University of Delaware, und einen Master-Abschluss in Finanzwesen von der Wharton School of Business, University of Pennsylvania.

Durch diese Ernennungen konzentriert sich FunGuys auf die Stärkung seiner Betriebs-, Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Das Portfolio-Geschäft entwickelt seine KOLD-Getränkelinie durch verschiedene Wertschöpfungsmöglichkeiten weiter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf

- Abschluss einer Herstellungs- und Vertriebsvereinbarung in der Region Dallas-Fort Worth in Texas;

- Erteilung eines Großauftrags über Flaschen für den ersten Produktionslauf von KOLD;

- Abschluss der ersten Phase des Flaschentestprogramms in Zusammenarbeit mit LOOP; und

- Weiterentwicklung des E-Commerce-Shops, einschließlich der Abwicklung durch dritte Logistikanbieter.

Kommentar des Managements

"Wir freuen uns, in die Bemühungen von FunGuys zu investieren, durch die baldige Einführung der KOLD-Getränkelinie eine dominante Marktposition auf dem Markt für Cold Brew Kaffee zu erreichen. Dank eines noch erfahreneren und robusteren Managementteams sind wir zuversichtlich, dass FunGuys eine führende Rolle bei der Umstellung der Verbraucher auf ein nachhaltigeres Kaffeeritual einnehmen wird", sagte der Chairman und Chief Executive Officer von GOAT, Tony Harris. "Bei GOAT sind wir bestrebt, ESG-orientierte Gelegenheiten zu finden, die für unsere Investoren wertsteigernd sind. Wir sind der Meinung, dass FunGuys direkt mit dieser Vision übereinstimmt. Das Team von FunGuys arbeitet daran, ein alltägliches Produkt auf innovative Weise zu verbessern, damit die Kunden einen gesünderen Lebensstil genießen können", fügte Herr Harris hinzu.

Um mehr über die KOLD-Produktlinie zu erfahren, setzen Sie bitte ein Lesezeichen auf die folgende Landing Page und beobachten Sie diese für den Start einer vollständigen Website in naher Zukunft: https://koldcompany.com.

Vereinbarung mit einem Dienstleister

Das Unternehmen hat eine 6-monatige Marketing- und Beratungsvereinbarung mit der in Toronto ansässigen Marketingfirma North Equities Corp. (die "Vereinbarung") abgeschlossen. North Equities Corp. hat sich auf verschiedene Social-Media-Plattformen spezialisiert, mit dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Anleger zu erhöhen und die Unternehmensnachrichten besser zu verbreiten. Im Zusammenhang mit der Vereinbarung hat das Unternehmen eine Vorauszahlung von 100.000 CAD gezahlt und 1.111.111 Aktienoptionen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,09 CAD gemäß den Bedingungen seines Aktienoptionsplans an North Equities ausgegeben.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der Meereswirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

