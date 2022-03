BERLIN und PALO ALTO, USA (ots) -Führendes Reisemanagement-Unternehmen Skandinaviens bringt weitere 1.300 Kunden in die TripActions-Gruppe einTripActions, die moderne All-in-One-Lösung für Reise-, Firmenkarten- und Spesenmanagement, hat heute die Übernahme von Resia AB, eines der führenden Travel-Management-Unternehmen im skandinavischen Raum, bekanntgegeben. Nach der Übernahme von Comtravo Anfang Februar 2022 und Reed & Mackay im Mai 2021 ist dies die dritte Firmenakquise durch TripActions in Europa innerhalb von neun Monaten.Resia wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz im schwedischen Göteborg. Das Unternehmen blickt auf knapp 50 Jahre regionale Branchenerfahrung zurück und ist von großer strategischer Bedeutung, um das Wachstum in Nordeuropa weiter voranzutreiben. Darüber hinaus verfügt Resia mit seiner Expertise im Geschäftsreisebereich über ein breites Angebot im Bereich Meetings und Events (MICE). Dieser macht mehr als ein Viertel von Resias Umsatz aus und reicht von der Organisation von Konferenzen bis hin zum Management internationaler Kongresse."Mit der Übernahme von Resia steigern wir unseren Marktanteil in Skandinavien maßgeblich", sagt Michael Riegel, der bei TripActions seit kurzem die Rolle des Geschäftsführers für EMEA innehat. "Die Kunden werden von TripActions weitreichendem Produktangebot profitieren, während Resias erfahrenes Management-Team uns dabei unterstützen wird, unser Wachstum in der Region voranzubringen."TripActions Ansatz für das Reise- und Spesenmanagement ist so revolutionär wie einfach: Zu einem hohen Grade manuelle und ineffiziente Systeme werden durch eine cloud-basierte, nutzerfreundliche Plattform ersetzt, die perfekt auf die Bedürfnisse der Arbeitswelt von heute zugeschnitten ist. Dieses Konzept trifft vor dem Hintergrund der aktuellen Marktkonsolidierung und des digitalen Wandels den Puls der Zeit. Ein Anteil von 93 % Reiserichtlinien-Compliance ermöglicht es Travel Manager:innen und Finanzabteilungen, alle relevanten Daten in Echtzeit zu prüfen, was zu Einsparungen von 10-30 % führt. Die logische Konsequenz ist ein rapides Kundenwachstum im Vergleich zum Vorjahr*.Mit TripActions Liquid, das kürzlich in Europa eingeführt wurde, erhalten die Kunden von Resia außerdem Zugang zu einer ganzheitlichen Lösung für Firmenkreditkarten und Spesenabrechnungen. Dank kontextualisierter Daten wie firmeneigenen Reiserichtlinien und konkreten Reiseinformationen wird das Einreichen und Überprüfen nachträglicher Spesenabrechnungen vollständig ersetzt."Es ist wirklich aufregend mitzuerleben, wie TripActions mit der Übernahme von Resia in den skandinavischen Markt expandiert", sagt Lotten Fowler, Geschäftsführerin der Swedish Business Travel Association (SBTA). "Die innovative Technologie und die globale Reichweite von TripActions in Kombination mit dem ausgezeichneten Ruf von Resia für kundenorientierten Service werden auf dem skandinavischen Markt völlig neue Impulse setzen."Die TripActions Gruppe betreut aktuell mehr als 8.800 Unternehmen weltweit. Sie reichen von unterschiedlichen Segmenten und Bereichen, über Self-Service-Startups bis hin zu Unternehmen mit hohem Beratungsbedarf. Mit der Übernahme von Resia ist die TripActions Gruppe nun europaweit vertreten, darunter mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland und Schweden im Norden, die Niederlande, Frankreich und Deutschland im Westen sowie Portugal im Süden."Durch Resia erweitern wir nicht nur unsere Reichweite von TripActions auf Skandinaviens größten Markt, sondern sie ergänzen uns auch hervorragend mit ihrer umfangreichen Erfahrung und ihrem kundenzentrierten Ansatz", sagt TripActions-Gründer und CEO Ariel Cohen. "Internationale Geschäftsreisen werden wieder vermehrt nachgefragt - Echtzeit-Transparenz ist da unabdingbar. Diese kann aber nur mit Hilfe von High-Tech-Lösungen erreicht werden. Wir freuen uns sehr, dass Resia nun Teil unseres Teams ist."Über TripActionsTripActions ist die einzige moderne All-in-One-Lösung für Reise-, Firmenkarten- und Spesenmanagement, die mehr als 8.800 Kunden rund um den Globus eine beispiellose Transparenz und Kontrolle über ihre Ausgaben bietet. TripActions und TripActions Liquid werden von Reisemanagern und Finanzteams gleichermaßen geschätzt und nutzen Echtzeitdaten, um Unternehmen dabei zu helfen, Geschäftsreisende zu schützen, Ausgaben zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Erfahren Sie mehr unter www.tripactions.com/de.Über ResiaSeit der Gründung 1974 betreut Resia Kunden mit umfangreicher, langjähriger Expertise dabei, eine neue Art des Reisens für sich zu entdecken und hoch professionelle Konferenzen zu organisieren. Erfahrene Reiseexpert:innen mit Leidenschaft für exzellenten Service haben dafür gesorgt, dass Resia bereits neun Mal bei den Business Travel Awards zum besten Geschäftsreisebüro Schwedens gekürt wurde. Die Unternehmenskultur ist geprägt von den Kernwerten Respekt, Kompetenz und Initiative. Dabei strebt Resia danach, das Service-Level kontinuierlich zu verbessern und dabei stets vollen Fokus auf die Zufriedenheit der Kunden zu legen.*Quelle: https://ots.de/UzNhfp (2022)Pressekontakt:Rafael RahnR/DREI INTERNATIONAL GMBH - MEMBER OF THE RUESS GROUPT +49 (0) 89 2006 556-10E rafael.rahn@ruess-group.comOriginal-Content von: TripActions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140508/5159001