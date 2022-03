Der Februar startete mit Verlusten und die Earnings Season brachte teilweise heftige Kursausschläge mit sich. Alphabet, Apple, Microsoft konnten überzeugen, bei vielen anderen Werten ging es auch schon mal zweistellige in Minus. Inflation, Energiepreise und die bevorstehende Zinswende bestimmten die Agenda - bis Putin in die Ukraine einmarschierte und seitdem die Schlagzeilen beherrscht. Am letzten Wochenende kam dann der Gegenschlag des Westens - finanziell. Es wurden weitreichende Sanktionen gegen russische Oligarchen, Unternehmen, Banken und die Zentralbank verhängt, die den Rubel kollabieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...