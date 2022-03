Mannheim (ots) -Der BDI - Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten kooperiert ab 1.3. mit dem Jobportal praktischArzt (https://www.praktischarzt.de/). Diese Kooperation ermöglicht über die Internetseite des BDI (https://www.bdi.de/startseite/) einen umfangreichen fachspezifischen Zugriff auf Jobangebote von der Famulatur bis zur Chefarzt- und ärztinnen-Stelle aus dem breiten Spektrum der Inneren Medizin. praktischArzt verstärkt dadurch seine Reichweite Ärztinnen und Ärzten aller Karrierelevel im Bereich Inneren Medizin.Vom 1.3.2022 an ist praktischArzt - eine führende Stellenbörse für alle Studierenden und Ärzte und Ärztinnen in Deutschland - neuer Kooperationspartner des BDI. Durch die Anbindung des Jobportals praktischArzt.de mit über 5.000 Jobs stehen den BDI-Mitgliedern viele attraktive Angebote für das praktische Jahr und die Famulatur bis hin zu Stellen als Ober- und Chefärztinnen und -ärzte aus der Inneren Medizin zur Verfügung."Wir versprechen uns mit dieser Kooperation eine Ausweitung unseres umfangeichen Service-Angebots einerseits und einen deutlich breiteren Transport von BDI-Inhalten aus berufspolitischem Standpunkt der Inneren Medizin andererseits.", sagt BDI-Geschäftsführer Tilo Radau."Mit dem BDI gewinnen wir Europas größten Facharztverband als Partner, was unsere enorme Reichweite zu Ärzten nochmals steigert." so Michael Schmitt, Geschäftsführer hinter praktischArzt, zur neuen Kooperation beider Branchengrößen.Daneben bietet das Karriereportal für Medizinerinnen und Mediziner alle für die Karriere wichtigen News, Informationen und Services rund um den Arztberuf, zum Beispiel alle nötigen Tipps zur Bewerbung, Musterlebensläufe, Infos zum Vorstellungsgespräch und vieles mehr. Auch zu alternativen Berufsfeldern bietet praktischArzt relevante Informationen - mit Beschreibungen von spannenden Berufsfeldern außerhalb der Praxis, wie beispielsweise in der Pharmabranche, in der Unternehmensberatung oder der Forschung.Im Rahmen der Kooperation wird der BDI zukünftig im Magazin von praktischArzt mit wichtigen Artikeln zu seinen Fortbildungsangeboten, seinen gesundheitspolitischen Standpunkten und mit Informationen zu drängenden Rechtsfragen rund um die Innere Medizin vertreten sein."Bereits in den Gesprächen zeigte sich, dass der BDI offen für Innovation ist und es neben diesen Kooperationsinhalten noch viele denkbare Ausbaustufen in den kommenden Jahren gibt, die man gemeinschaftlich initiieren und damit tolle Mehrwerte für Mediziner generieren kann.", freut sich Timo Krasko, Geschäftsführer hinter praktischArzt.Über praktischArzt:Das praktischArzt-Netzwerk wird betrieben von der pA Medien GmbH und stellt eine Kombination aus Stellenbörse und Karriereportal dar. Das hauptsächliche Geschäftsfeld ist die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudenten und sonstige Personen aus dem Gesundheitswesen.pA Medien GmbHGegründet in 2014 Headquarter: Innere Wingerstraße 9, 68309 MannheimGeschäftsführung: Michael Schmitt, Timo KraskoGeschäftsfeld: Recruiting und Stellenanzeigen, digitale Reichweite zu HCPs und Betrieb von KarriereportalenPressekontakt:pA Medien GmbHMichael Schmitt0621 180 64 150kontakt@praktischArzt.dewww.praktischArzt.deOriginal-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156596/5159025