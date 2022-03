Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors will noch im ersten Halbjahr 2022 mit dem Bau seiner geplanten Fabrik in Saudi-Arabien beginnen, deren Standort nun offiziell bestätigt ist - ebenso die Produktionskapazität. Das erst in diesem Januar angekündigte Werk soll sich laut der Lucid-Mitteilung vollständig im Besitz des amerikanischen Unternehmens befinden, also nicht (teilweise) einem saudischen ...

