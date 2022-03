Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) hat gestern die in zwei Tranchen stattfindende Barkapitalerhöhung am Berliner FinTech und Robo-Advisor growney GmbH abgeschlossen. Damit beteiligt sich die Lloyd Fonds AG in einem ersten Schritt über Bareinlagen in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR mit 17,75 % an der growney GmbH. Die für diesen Schritt u. a. notwendige Freigabe im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens erteilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 17. Februar 2022. Es bestehen darüber hinaus Optionsvereinbarungen mit weiteren growney-Gesellschaftern über den möglichen ...

