Pressemitteilung der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH:

Personaldienstleister TEMPTON steigert Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 auf Rekordniveau

- Umsatz im Geschäftsjahr 2021 steigt auf 315[1] Mio. EUR von 219 Mio. EUR in 2020- Adjusted EBITDA des Geschäftsjahres 2021 mit 23,5[2] Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt- Bestes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte- Für 2022 weiteres ertragreiches Wachstum erwartet- Prüfung eines möglichen Börsengangs

Die Tempton Gruppe ("TEMPTON"), einer der führenden und wachstumsstärksten Personaldienstleister in Deutschland, hat im gesamten Geschäftsjahr 2021 ebenso wie im vierten Quartal 2021 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen erzielte im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen IFRS-Zahlen einen Umsatz von 315 Mio. EUR, gegenüber dem Wert aus dem Vorjahr (219 Mio. EUR) bedeutet das ein Plus von 43,8%. Das adjusted EBITDA lag im Gesamtjahr 2021 bei 23,5 Mio. EUR und damit um 95,8% höher als das EBITDA des Vorjahres (12 Mio. EUR). Die operative Marge stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...