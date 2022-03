DJ TABELLE/Inflationsdruck in Deutschland bleibt im Februar hoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in Deutschland ist im Februar sehr hoch geblieben und hat teils sogar zugenommen. Die Statistischen Landesämter aus einigen Bundesländern meldeten einen Anstieg der jährlichen Inflationsrate, so etwa Nordrhein-Westfalen mit einer Steigerung auf 5,3 (Vormonat: 5,1) Prozent und Bayern mit 5,3 (4,8) Prozent. In Baden-Württemberg verharrte die Jahresteuerung bei 4,7 Prozent.

Zu der Inflation haben sowohl die Energie- als auch die Nahrungsmittelpreise beigetragen. Wegen eines hohen Bedarfs in der ganzen Welt und dem Ukraine-Krieg haben die Erdölpreise zuletzt stark angezogen. Grund für die steigenden Lebensmittelpreise sind neben schlechten Ernten auch höhere Energiekosten bei der Produktion.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,8 (Januar: 0,4) Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 5,1 (4,9) Prozent zulegen.

=== Februar Januar +++ veröffentlicht Nordrhein-Westfalen +1,0% gg Vm +0,7% gg Vm +5,3% gg Vj +5,1% gg Vj Bayern +1,2% gg Vm +0,4% gg Vm +5,3% gg Vj +4,8% gg Vj Baden-Württemberg +0,8% gg Vm +0,1% gg Vm +4,7% gg Vj +4,7% gg Vj Hessen +0,8% gg Vm +0,8% gg Vm +5,7% gg Vj +5,6% gg Vj Brandenburg +0,8% gg Vm +0,4% gg Vm +5,4% gg Vj +5,2% gg Vm +++ noch nicht veröffentlicht Sachsen xx,x% gg Vm +0,2% gg Vm xx,x% gg Vj +4,8% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland PROGNOSE +0,8% gg Vm* +0,4% gg Vm (14.00 Uhr) +5,1% gg Vj* +4,9% gg Vj *Prognose ===

