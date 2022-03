Bayer hat am Dienstag Zahlen für 2021 und einen Ausblick auf das laufende Jahr vorgelegt. Zudem kündigt der DAX-notierte Konzern aus Leverkusen an, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in unveränderter Höhe von 2,00 Euro je Bayer Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...