Aurelius Aktie liefert einen Exit, der wahrscheinlich einen zweistelligen Mio EUR Betrag Gewinn bringen sollte - und was macht die Aktie? Sie handelt im Minus bei 26,60 EUR (10:30 Uhr). Um so bemerkenswerter, da heute ein Verkauf zu "mehr als 45 Mio EUR" gemeldet wurde für eine Beteiligung, die bei der letzten NAV-Berechnung am 30.09.2021 mit 25 Mio EUR bewertet wurde. Müsste eigentlich doppelt positiv wirken: Erstens, weil durch diese Transaktion die NAV-Werte generell als konservativ erscheinen und zweitens, weil es so "mindestens 20 Mio EUR" mehr gibt, als erwartet. Also ein Kurs von 26,60 ...

