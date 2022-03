Die Konzernrefinanzierungsgesellschaften der Green City AG, namentlich die Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG sowie die Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG treten jeweils in ein vorläufiges Regelinsolvenzverfahren ein. Nach den Insolvenzanträgen der Gesellschaften vom 16. Februar wurde bereits vorigen Freitag für beide Refinanzierungsvehikel ein vorläufiges Regelinsolvenzverfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...