Zalando mit Rekordumsatz von über 10 Milliarden Euro

Der DAX©-Konzern präsentiert Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr



Der Online-Versandhändler mit Sitz in Berlin stellte am Dienstagmorgen die Jahreszahlen zum Geschäftsjahr 2021 vor. Den Umsatz konnte der Internet-Wert im Jahresvergleich um etwa 30% von zuvor 8 Milliarden Euro auf nun 10,4 Milliarden Euro steigern und somit erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro knacken. Auch das EBIT konnte im Vergleich zu 2020 um 15,7% auf 424,7 Millionen Euro erhöht werden, wobei die Marge hier leicht von zuvor 4,6% auf nun 4,1% sank. Insgesamt konnte Zalando im vergangenen Geschäftsjahr neue Rekorde schreiben, wobei die Aussichten im Hinblick auf das aktuelle Geschäftsjahr durch Unsicherheiten resultierend aus der Russland-Ukraine Krise getrübt sind.



Im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres konnte der Online-Versandhändler das Wachstum fortsetzen und von zuvor 17 auf nun 23 europäische Märkte anwachsen. So ist es gelungen in den baltischen Staaten sowie im Norden des Balkans, in Serbien und Kroatien, Fuß zu fassen. Insgesamt kann Zalando nun 48 Millionen Kunden in Europa zählen, die durchschnittlich 5,2 Bestellungen im Jahr tätigen. Dieser Wert liegt 8,5% über dem im Jahr 2020 ermittelten Wert von 4,8 Bestellungen, was den Kurs des Managements, nämlich den Kunden langfristig zu binden, bestätigt.





Quelle: HSBC





