Berlin (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, kündigt eine neue Partnerschaft mit Kontra an, um seine umfangreiche Schulungsbibliothek mit Inhalten für Sicherheitsschulungen um Kursmaterial für die Entwicklung von Sicherheitsanwendungen zu erweitern.Die Application Layer ist nach wie vor ein Hauptziel für Cyberkriminelle, um die Sicherheitsvorkehrungen eines Unternehmens zu durchbrechen. Jüngste Sicherheitsbedrohungen wie der Log4j-Vorfall zeigen, dass sichere Entwicklungspraktiken immer wichtiger werden, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern."Wir haben die Entwicklungsteams mehrerer globaler Unternehmen untersucht und festgestellt, dass ihre Angebote für den Markt zwar 'so sicher wie möglich' sind, dies aber oft darauf zurückzuführen ist, dass die Sicherheit erst später im Entwicklungsprozess hinzugefügt wird", sagt Dr. Keri Pearlson, Executive Director des Forschungskonsortiums Cybersecurity am MIT Sloan. Lesen Sie mehr über unsere Forschung in der Sloan Management Review (https://sloanreview.mit.edu/article/design-for-cybersecurity-from-the-start/) oder Harvard Business Review (https://hbr.org/2021/05/is-third-party-software-leaving-you-vulnerable-to-cyberattacks) .""Es muss mehr Wert auf bewährte Praktiken der Anwendungssicherheit für Entwickler gelegt werden, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "KnowBe4 verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein. Kontras interaktives Entwicklertraining ist eine ideale Lösung für die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden, da sich die Sicherheitsbedrohungslandschaft ständig weiterentwickelt.""KnowBe4 ist der perfekte Partner, um die Reichweite unserer Kurse zu erweitern und im Gegenzug Tausenden von Organisationen zu helfen, Sicherheit von Grund auf aufzubauen", sagt Gyan Chawdhary, Gründer und CEO von Kontra.Die im Rahmen dieser neuen Partnerschaft angebotenen Fortbildungskurse umfassen:- Front End: Vue.js- OWASP Top 10 Web: Java, C#- Cloud Top 10: AWS for JavaWeitere Informationen zu diesen Kursen finden Sie unter https://application.security/.