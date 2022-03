Die Netrisk Group hat heute die Übernahme von durchblicker, Österreichs marktführendem Online-Preisvergleichsportal, abgeschlossen.

Die führende Online-Preisvergleichsgruppe ist nun in fünf europäischen Ländern aktiv: Österreich, Tschechische Republik, Ungarn, Litauen und Slowakei.

Unterstützt wird die Netrisk Group dabei von TA Associates und MCI.

Die Netrisk Group ("Netrisk"), ein führender Anbieter von Online-Preisvergleichen in Europa, hat heute die Übernahme von durchblicker, Österreichs branchenweit führendem Online-Tarifvergleichsportal, abgeschlossen. durchblicker schließt sich damit einer schnell wachsenden Familie von Vergleichsportal-Websites an, zu der bereits Netrisk.hu, Biztositas.hu, Klik.cz, Porovnej24.cz, Klik.sk, Netfinancie.sk und Edrauda.lt gehören.

Seit dem Start im Jahr 2010 hat durchblicker eine beeindruckende Start-up-Erfolgsgeschichte geschrieben und sich seither zu einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Marken Österreichs entwickelt. Unternehmen, Markenname und Team von durchblicker in Österreich bleiben auch unter der neuen Eigentümerschaft unverändert bestehen.

Nach der Übernahme ist Netrisk nun in fünf europäischen Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von 37 Millionen Menschen und einem adressierbaren Markt von 30 Millionen Kfz-Versicherungsverträgen, der Hauptvergleichskategorie der Gruppe, tätig. Seit Dezember 2019 hat Netrisk bereits sechs Akquisitionen abgeschlossen, die die Position des Unternehmens im Versicherungsbereich weiter stärken und das Portfolio auf andere Vergleichskategorien wie Bankprodukte, Energie und Telekommunikation ausweiten. Im Jahr 2021 vermittelten oder erneuerten die Netrisk-Unternehmen in allen Segmenten gesamt mehr als 2 Millionen Verträge.

Robert Sokolowski, CEO der Netrisk Group: "Heute heißen wir unsere neuen Kollegen von durchblicker bei Netrisk willkommen und beginnen ein neues Kapitel, das uns helfen wird, unsere Kunden noch besser zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, nun eine Familie von sieben schnell wachsenden Online-Preisvergleichsportalen zu bilden, die im Jahr 2021 insgesamt rund 2 Millionen monatliche Besuche verzeichnen konnten."

Dávid Kárpáti, Director Corporate Development der Netrisk Group: "Die Übernahme von durchblicker wird Netrisk dabei helfen, seine Führungsposition bei Online-Preisvergleichen in Mittel- und Osteuropa weiter auszubauen. Wir bedienen einen wachsenden und internationalen Markt, in dem die Durchdringung von Online-Preisvergleichsportalen derzeit noch weniger als 20 Prozent beträgt. Damit sind wir gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen."

"Wir sind beeindruckt von dem, was durchblicker in den vergangenen zwölf Jahren erreicht hat, und freuen uns auf die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des Unternehmens innerhalb der Netrisk Group. Mit dieser jüngsten Übernahme setzt die Netrisk Group ihre Strategie fort, eine starke internationale Plattform für Online-Preisvergleiche in Mitteleuropa zu schaffen", so Maxime Cancre, Direktor bei TA Associates.

Über durchblicker

durchblicker ist Österreichs unabhängiges und marktführendes Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.durchblicker.at.

Über die Netrisk Gruppe

Die Netrisk Gruppe betreibt führende Internet-Portale für Online-Vergleiche und für den Abschluss von Versicherungen in Mittel- und Osteuropa. Auf ihren Websites können Konsumentinnen und Konsumenten Preise und Leistungen von Sach- und Lebensversicherungen wie Kfz-Haftpflicht, Kasko, Haushalts-, Reise und Ablebensversicherungen transparent vergleichen. Die Gruppe betreibt die Plattformen Netrisk und Biztositas.hu in Ungarn, Klik und Porovnej24 in Tschechien, Netfinancie in der Slowakei und Edrauda in Litauen.

Über TA Associates

TA ist ein international führendes Private-Equity-Unternehmen und auf Wachstumsbeteiligungen in den fünf Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter und Unternehmensdienstleistungen fokussiert. TA beteiligt sich an profitablen Firmen mit Chancen auf nachhaltiges Wachstum und hat bisher in mehr als 550 Unternehmen weltweit investiert. Als Mehrheits- oder Minderheitsgesellschafter verfolgt TA einen langfristigen Ansatz und setzt seine strategischen Ressourcen ein, um Managementteams dabei zu helfen, dauerhafte Werte in hochwertigen Wachstumsunternehmen zu schaffen. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 hat TA ein Kapital von 47,5 Mrd. Dollar aufgebracht. Die mehr als 100 Investmentexperten des Unternehmens sind von Boston, Menlo Park, London, Mumbai und Hongkong aus tätig. Weitere Informationen unter www.ta.com.

Über MCI Capital

MCI Capital ist einer der größten Technologie-Investmentfonds in Mitteleuropa mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Milliarden PLN (589 Millionen EUR). Seit 1998 hat MCI 104 Unternehmen unterstützt und 68 veräußert. Der Fonds investiert 25 bis 100 Mio. EUR in digitale Champions: in reine Technologieunternehmen (Disruptoren), in Unternehmen, die sich in einer digitalen Transformation befinden, und in IT-Infrastruktur. Der Fonds war unter anderem an Mall.cz (E-Commerce, Tschechische Republik), WP.pl (digitale Medien, Polen), Invia (e-Travel, CEE), Dotpay/eCard (Fintech, Polen), iZettle (Fintech, weltweit) und ATM SA (Rechenzentren, Europa) beteiligt. Weitere Informationen unter https://mci.pl/en.

