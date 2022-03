Köln (ots) -Am Dienstag, den 1. März 2022, startet das Bewerbungsverfahren der RTL Journalistenschule für den Jahrgang 2023/2024. Unter dem Motto ZusammenStärker bietet die RTL Journalistenschule im neu formierten RTL Deutschland noch mehr Information, mehr Ausbildungsplätze sowie eine noch vielfältigere journalistische Ausbildung über sämtliche Ausspielwege hinweg. Mit dem neuen Jahrgang bietet die RTL Journalistenschule ihre plattformübergreifende Ausbildung für TV, Online, Audio und Social Media ab sofort jährlich für 18 angehende Journalist:innen an und reagiert damit auf den gewachsenen Personalbedarf der im April 2021 neugegründeten RTL NEWS, Deutschlands schlagkräftigster journalistischer Unit für crossmediale Nachrichten, Infotainment, investigativen Journalismus sowie Dokutainment. Bislang hatte die RTL Journalistenschule im Zwei-Jahres-Rhythmus jeweils 30 Journalistenschüler:innen aufgenommen.Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS: "Seit rund einem Jahr bauen wir unsere Informationsangebote konsequent aus und unser Bedarf an bestens ausgebildeten Journalist:innen wird dadurch immer größer. Daher bieten wir mit dem kommenden Jahrgang an der RTL Journalistenschule noch mehr Plätze für unsere crossmediale journalistische Ausbildung an. Wir bieten dem journalistischen Nachwuchs hier die besten Möglichkeiten, das Handwerk von Grund auf zu lernen, sich vielfältig auszuprobieren und die Innovationsprozesse im Haus aktiv mitzugestalten."Ab dem 1. März können sich Interessierte unter der Adresse www.rtl-journalistenschule.de registrieren und weiterführende Informationen abrufen. Bis zum 1. April müssen die geforderten Reportagen eingereicht sein. Die 100 besten Kandidaten können sich dann mit Lebenslauf und einem kurzen persönlichen Video vorstellen. 54 Bewerber erreichen abschließend die zwei Auswahltage zwischen dem 5. und 8. Juli 2022.Das Ausbildungsprogramm 2023/2024Die zweijährige Ausbildung beginnt am 2. Januar 2023. Die Ausbildung besteht aus Unterrichtseinheiten an der Schule und zahlreichen Praktika innerhalb und außerhalb von RTL Deutschland. Exkursionen führen die Journalistenschüler nach Brüssel, Berlin und New York. Fester Bestandteil ist die Einbindung der Journalistenschüler in die Innovationsprozesse von RTL Deutschland.Die RTL Journalistenschule hat sich seit der Gründung im Jahr 2000 als erfolgreiche und anerkannte Ausbildungsstätte für Bewegtbild etabliert. Alle bisherigen Absolventen konnten im Anschluss an die Ausbildung eine journalistische Tätigkeit aufnehmen und arbeiten heute in Redaktionen und Ressorts von RTL Deutschland sowie bei öffentlich-rechtlichen Sendern, Online-Portalen, TV Produktionsfirmen und anderen Medienunternehmen.Pressekontakt:Thomas SteuerKommunikation Information & SportRTL DeutschlandTelefon: +49 221 456-74102thomas.steuer@rtl.deOriginal-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5159273