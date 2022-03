Was aktuell in der Ukraine passiert, ist schlimm. Ich bin besorgt und hoffe inständig, dass dieser Krieg möglichst schnell endet. Um den MSCI World mache ich mir allerdings wenig Sorgen. Obwohl sich die Ereignisse in der Ukraine-Krise in den letzten Tagen überschlugen, steht der MSCI World heute ungefähr auf dem gleichen Stand wie vor einer Woche (Stand: 28.02.2022, gilt für alle Angaben). Warum sind die Auswirkungen so gering? Geografische Diversifikation Die naheliegende Erklärung ist die, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...