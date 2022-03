DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf

GEA schließt Verkauf von Kälteanlagenbau- und Servicegeschäft in Frankreich ab



01.03.2022 / 12:00

GEA schließt Verkauf des Kälteanlagenbau- und Servicegeschäfts in Frankreich ab Düsseldorf, 1. März 2022 - GEA hat gestern den Verkauf des GEA Kälte-Contracting-Geschäfts in Frankreich erfolgreich abgeschlossen, nachdem das Unternehmen im September 2021 exklusive Verhandlungen mit Syclef aufgenommen hatte. Über die finanziellen Einzelheiten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Auf dem französischen Markt wird sich GEA nun auf den Verkauf von Kompressoren sowie zugehörige Dienstleistungen und Ausrüstungen, wie zum Beispiel Ersatzteile, an entsprechende Systemintegratoren und Contracting-Unternehmen konzentrieren. Syclef wurde 2003 gegründet und ist ein führendes französisches Unternehmen, das auf die Installation und Wartung von Kühl- und HLK-Systemen spezialisiert ist. Das Unternehmen mit Sitz in Rousset (Südfrankreich) beschäftigt rund 1.100 Mitarbeitende in 34 unabhängigen Niederlassungen in Frankreich. Mit der Übernahme der GEA Kälteanlagenbau- und Servicegeschäfts in Frankreich, stärkt Syclef seine führende Position als reiner Anbieter auf dem französischen Kälte- und HLK-Markt.

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "Engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen,

