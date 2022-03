Nachdem der Rubel am Montag auf ein Rekordtief gefallen ist, erholte sich die russische Landeswährung am Dienstag etwas. Was jetzt wichtig ist. Im Offshore-Handel außerhalb Russlands konnte sich der russische Rubel am Dienstagmorgen etwas erholen. Die Währung war am Montag nach scharfen Wirtschafts- und Finanzsanktionen des Westens zeitweise drastisch unter Druck geraten und zum US-Dollar auf ein Rekordtief gefallen. Nach einer Notzinserhebung auf ...

