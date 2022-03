Nach starken News von gestern veröffentlicht Just Kitchen (WKN: A3CMCR) heute imposante Quartalszahlen. Der Ausblick für das nächste Quartal zeichnet einen ungebrochenen Wachstumstrend. Wie von mir in Aussicht gestellt wurde, startete das in Kanada beheimatete Unternehmen für Geisterküchen, zur Zubereitung von Liefer-Essen und standardisierten hochwertigen Menüs stark in das Jahr 2022. Für das 1. Quartal, das zum 31. Dezember 2022 endete, veröffentlichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...