BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarn setzt sich für eine zügige Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union (EU) ein. "Wir fordern die Brüsseler Institutionen dringlichst dazu auf, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen", erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in einem Video, das er am Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Die EU möge der Ukraine den EU-Kandidatenstatus zuerkennen und Beitrittsverhandlungen mit dem von Russland angegriffenen Land beginnen, fügte er hinzu. Vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine hatte deren Präsident, Wolodymyr Selenskyj, einen schnellen EU-Beitritt verlangt./gm/DP/eas