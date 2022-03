Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) sieht im Moment eher wie eine scheiternde Investitionsthese aus. Der Aktienkurs ist signifikant in sich zusammengebrochen und notiert lediglich noch bei 42 Euro. Auch operativ läuft es zuletzt alles andere als rund. Die Zahlen für das vierte Quartal mit einer mauen Umsatzentwicklung haben gezeigt, dass es ernsthafte Baustellen gibt. Ob die Aktie von Beyond Meat ein Scheitern ist oder nicht, dürfte sich in den kommenden Quartalen und Jahren zeigen. Konkurrenten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...