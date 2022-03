Nach einem mutmaßlichen Hackerangriff auf einen Zulieferer kommt es bei Toyota zum Totalausfall: Alle Bänder stehen still - mit drastischen Folgen. Eigentlich rollen in Japan beim Automobilhersteller Toyota rund 13.000 Fahrzeuge pro Tag vom Band. Jetzt stehen die Bänder bis auf weiteres still, Toyota musste seine insgesamt 14 Fabriken mit 28 Linien in Japan herunterfahren, darunter auch die Werke der Tochtergesellschaften Hino und Daihatsu. Der Grund: Bei einem Zulieferer ist es zu einem Cyberangriff gekommen. Der Angriff erfolgte bei dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...