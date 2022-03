Trotz hoher Rückstellungen für den Glyphosat-Streit ist Bayer (WKN: BAY001) in die Gewinnzone zurückgekehrt. Bei der heutigen Bilanzvorstellung stellte der Chemieriese zudem weiteres Wachstum und ein Ende des Monsanto-Ärgers in Aussicht. Anleger ließen die Aktie des Unternehmens bis zum Mittag um +2% auf 52,50 € steigen. Ein echter Ausbruch des Titels steht möglicherweise bevor. Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen gehört mit rund 100.000 Mitarbeitern ...

