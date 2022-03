Original-Research: va-Q-tec AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu va-Q-tec AG



Unternehmen: va-Q-tec AG

ISIN: DE0006636681



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.03.2022

Kursziel: 42,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka



va-Q-tec dürfte 2022 seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen - Aktie auf aktuellem Niveau signifikant unterbewertet



va-Q-tec hat gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Diese bestätigen umsatzseitig die bereits zuvor veröffentlichte, über der ursprünglichen Guidance liegende Indikation, während das EBITDA aufgrund gestiegener Frachtkosten unterhalb unserer Prognose liegt. Wir sehen das Unternehmen ungeachtet dessen unverändert in einem strukturell wachsenden Markt positioniert, sodass der zweistellige Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren Bestand haben dürfte.

[Tabelle]



Marktpotenzial dürfte in den kommenden Jahren weiter wachsen: Mit seinem innovativen Leistungsspektrum hat sich va-Q-tec vor allem im für das Unternehmen wichtigsten Kundensegment Healthcare & Logistik (MONe FY/21: 80% Umsatzanteil) hervorragend etabliert. Bereits heutzutage benötigen etwa 70% der weltweit meistverkauften Medikamente streng

(temperatur-)kontrollierte Lieferketten. Dabei wird erwartet, dass der Weltmarkt für Arzneimittel bis 2025 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3-6% wächst (Quelle: IQVIA). Darin sind COVID-19-Impfstoffe und -Medikamente wohlgemerkt nicht enthalten, die folglich als zusätzlicher Treiber fungieren. Darüber hinaus dürfte die erfolgte Zulassung der global ersten mRNA-Impfstoffe den Weg für weitere auf dieser Technik basierende Vakzine ebnen, wodurch das Marktpotenzial nochmals spürbar erhöht werden würde.



Ertragsstärke dürfte sich 2022 erneut signifikant verbessern: Im Zuge des von uns prognostizierten, weiterhin zweistelligen Top-Line-Wachstums insbesondere im Bereich des margenstarken Servicegeschäfts (MONe: 21% EBIT-Marge) dürften bereits kurzfristig weitere wesentliche Ertragssteigerungen aufgrund zunehmender Netzwerk- und Synergieeffekte entstehen. So erwarten wir für das neue Geschäftsjahr erstmalig eine zweistellige EBIT-Marge von 10,6%, was eine deutlich überproportionale Steigerung von rund 119% yoy implizieren würde. Auch der Free-Cash-Flow dürfte nach den erfolgten Investitionsphasen für den Ramp-Up der Produktion sowie den Ausbau der eigenen Containerflotte erstmals deutlich positiv sein (MONe: 7,1 Mio. Euro).



Fazit: Das Geschäftsjahr 2021 veranschaulicht eindrucksvoll den Wachstumskurs von va-Q-tec, der sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte. Mit Blick auf die Kursrücksetzer und das infolgedessen auf < 20x gesunkene KGV 2023e erachten wir das aktuelle Niveau als Kaufmöglichkeit, um an der von uns erwarteten positiven Entwicklung des Konzerns zu partizipieren. Wir bestätigen unser Rating und Kursziel.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



