Mit der jüngsten Sanktionsrunde haben USA, die EU und weitere Staaten nicht nur die russsiche Wirtschaft schwer getroffen und den Rubel bis zur Unkenntlichkeit entwertet. Es wurde damit auch ein klares Zeichen an den Kreml gesendet. In Zukunft soll eine Abhängigkeit von russischem Gas nicht mehr existieren und die notwendigen Schritte dafür werden derzeit unter Hochdruck ausgeklügelt.Eine wichtige Rolle wird dabei Wasserstoff spielen, da sind Experten sich sicher. Das führt zu einer vollkommenden Neubewertung der Unternehmen aus diesem Sektor an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...