Zürich (www.fondscheck.de) - Fisch Asset Management, der größte unabhängige Schweizer Asset Manager für Wandelanleihen, Unternehmensanleihen und Multi-Asset-Lösungen, verfügt seit dem 1. März 2022 über eine Tochtergesellschaft in Frankfurt am Main, so Fisch Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...